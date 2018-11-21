Ощад впереді планети всей по новому революційному свіфту
на жаль поки що лише в тест-режимі..
Между тем, в Украине блага высоких финансовых технологий доступны далеко не всем предпринимателям. А бизнес может только мечтать о том, чтобы их платежи проходили за полчаса. Дело в том, что из 81 платежеспособных банков к Swift GPI подключился только Ощадбанк.
Tolevas написав:В Ощаде, наверно, самые некомпетентные и бестолковые работники из всех банков. Постоянная текучка, постоянно новые лица, которые не бельмеса не знают. Сегодня наткнунулся на такую. Я знаю намного больше о деталях работы ее банка, чем она. Пипец.
Ничего удивительного. Через моё ближайшее отделение за три месяца человек 10 прошло. Часть через пару недель не выдерживает нервотрепки и самостоятельно увольняется, а тех, кто месяц проработал (уже опытных!) переводят на повышение в отделения "нового формата", с электронной очередью. А с другой стороны, Вы когда нибудь видели гору руководящих толмудов, инструкций, процедур, положений и прочего постоянно меняющегося бумажного хлама, который регламентирует работу обычного менеджера? Их прочитать то просто некогда, а усвоить и соотнести с практикой - нужны годы. При такой текучке это нереально.
Sergion написав:Подскажите, если 25.11 кредиткой Ощада расчитаться в интернете - льготный период будет до 25.12 или 25.01?
25е - эт биллинговая дата у Ощада, которая входит в текущий РП Обычно платежи картой проводятся у Ощада на сл. день, т.е. трата от 25го(а 25/11 - Вс.) наверняка попадет в Выписке на 26-27е, т.о. при грейсе в 62дн (для МКр) спокойно мона расчитывать на грейс до 25/01/19
ПС. Кстати, т.к. 25/11 - Вс, то биллинг будет 23..24го (в Сб?), т.е. 99.9999% вы попадаете на январь
Sergion написав:Подскажите, если 25.11 кредиткой Ощада расчитаться в интернете - льготный период будет до 25.12 или 25.01?
25е - эт биллинговая дата у Ощада, которая входит в текущий РП Обычно платежи картой проводятся у Ощада на сл. день, т.е. трата от 25го(а 25/11 - Вс.) наверняка попадет в Выписке на 26-27е, т.о. при грейсе в 62дн (для МКр) спокойно мона расчитывать на грейс до 25/01/19
ПС. Кстати, т.к. 25/11 - Вс, то биллинг будет 23..24го (в Сб?), т.е. 99.9999% вы попадаете на январь
valya написав:Но все равно в конце - не катит, давай ежемесячно!
Это не самое большое зло. Как я понял - не дают перевложить. Если депо заканчивается на днях - то я должен до этих дней на задних лапках принести Пышному 100 килогривен в зубах и ОН мне с барского плеча даст 18 годовых в конце срока. Если дождусь закрытия вклада - то должен деньги перевложить под "действующие слезы" , бить поклоны и только тогда нести бабки "под плюс" .
Поправьте меня, это страшный сон и загон........
Как это - не дают перевложить? Пополнение закрыли?
Scholar написав:Как это - не дают перевложить? Пополнение закрыли?
Поясняю на пальцах.
Есть депо 2 фонда с хвостом. Оно еще действует - Я ИМЕЮ ПРАВО сейчас , в период действия акции внести 100К на условиях Пышного. Право есть, возможности - нет.
Возник вопрос - а вот 30-го в день конца депо, смогу ли открыть (ПЕРЕВЛОЖИТЬ) те самые , конченные 2 фонда с хвостом на условиях Пышного? Не смогу - вступают в действия ОКРЕМ1 УМОВИ к депо от Пышного. Хотя...... чё,я, могу положить эти кон.... 2 фонда с хвостом под действующине слёзы и ТОЛЬКО ТОГДА смогу открыть под суперовские условия от Пышного ацкий депозит. **************************************** Был бы Фонд 400-500к по Закону, ложил бы прибор на м1й Банк, м1й Кра1на 1 м1й Пышный в сборе. А так - муки выбора.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!