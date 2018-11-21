RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1403140414051406

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:36

  greenozon написав:Вже вкотре Ощадбанк краде ваші гроші

будьте пильні!

https://finclub.net/news/nabu-podozreva ... n-grn.html


:roll:

Ідуть розбірки...нехай Суд виясняє правомірність припинення нарахування прОцента по депо.
Пищний чистий як сльоза. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26402
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 19:16

  clientage написав:
  Alex2007 написав:
И не забыть какую карту выбрали, патамуша при повторном входе в ИБ опять будет светиться первая попавшаяся карта -- эт такой пышный прикол

не совсем понял . это как :?:

Так попробуйте, поустанавливайте разные карты для выплаты %%, и на сл. день гляньте, шо там показывает

Після зміни картки для виплати в ІБ зʼявляється документ. І собі не забути, і банку показати, якби раптом щось не так.

Вибрати розділ «Історія операцій». Там дві вкладки: «Мої перекази» і «Історія заяв». Перейти на другу. А там буде список заяв, серед них і заяви типу «Зміна параметрів депозиту».

Але схоже, щось допиляли пишні програмісти. Нещодавно у властивостях депозиту бачив, що для виплати світиться картка, з якої відкривав, а не перша у списку (як раніше). Але експериментувати не мав часу, тому не впевнений, чи справді зробили по-людськи, чи просто черговий пишний прикол.
kasuarius
 
Повідомлень: 22
З нами з: 24.09.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1403140414051406
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bobb, dirgen, kostya77, liliya_logical, Stringer, Surz, Vorlon, Квесторе_поверніться, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (64025)
21.11.2018 19:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.