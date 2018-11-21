Ідуть розбірки...нехай Суд виясняє правомірність припинення нарахування прОцента по депо. Пищний чистий як сльоза.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
И не забыть какую карту выбрали, патамуша при повторном входе в ИБ опять будет светиться первая попавшаяся карта -- эт такой пышный прикол
не совсем понял . это как :?:
Так попробуйте, поустанавливайте разные карты для выплаты %%, и на сл. день гляньте, шо там показывает
Після зміни картки для виплати в ІБ зʼявляється документ. І собі не забути, і банку показати, якби раптом щось не так.
Вибрати розділ «Історія операцій». Там дві вкладки: «Мої перекази» і «Історія заяв». Перейти на другу. А там буде список заяв, серед них і заяви типу «Зміна параметрів депозиту».
Але схоже, щось допиляли пишні програмісти. Нещодавно у властивостях депозиту бачив, що для виплати світиться картка, з якої відкривав, а не перша у списку (як раніше). Але експериментувати не мав часу, тому не впевнений, чи справді зробили по-людськи, чи просто черговий пишний прикол.
kasuarius написав:Нещодавно у властивостях депозиту бачив, що для виплати світиться картка, з якої відкривав, а не перша у списку (як раніше). Але експериментувати не мав часу, тому не впевнений, чи справді зробили по-людськи, чи просто черговий пишний прикол.
Не доверяю я этим пикселям на экране, не поленился и сходил в отделения и убедился - карта для выплаты тело депо - правильная, лонгация - отменена. Годно!
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!