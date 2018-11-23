вы сами-то читали прежде, чем вброс делать? Представляете, какую сумму хранила бывшая жена чиновника из окружения Януковича, если одних процентов 35 миллионов? И Ощад уверяет, что счета были арестованы, поэтому по ним не начислялись проценты.
Alessandr1974 написав:ИБ перестал показывать депозиты. Опять Петя?
Буває...але рідше ніж раніше.
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