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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1404140514061407

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 00:42

  greenozon написав:Вже вкотре Ощадбанк краде ваші гроші

будьте пильні!

https://finclub.net/news/nabu-podozreva ... n-grn.html


:roll:


вы сами-то читали прежде, чем вброс делать?
Представляете, какую сумму хранила бывшая жена чиновника из окружения Януковича, если одних процентов 35 миллионов? И Ощад уверяет, что счета были арестованы, поэтому по ним не начислялись проценты.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:32

Re: Ощадбанк

ИБ перестал показывать депозиты. Опять Петя?
Alessandr1974
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:01

  Alessandr1974 написав:ИБ перестал показывать депозиты. Опять Петя?

Буває...але рідше ніж раніше.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:50

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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 08:57

Капнули МЗ
Хто ще не в Моєму банку агітка тут
https://www.oschadbank.ua/ua/private/oschad-24-7/
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 11:09

Re: Ощадбанк

  Квесторе_поверніться написав:Хто ще не в Моєму банку агітка тут

За пять лет "тесного сотрудничества" с банком накопился такой шлейф отрицательных эмоций и воспоминаний, что даже то пожительное, что есть, подсознательно воспринимается как предпосылки к возможным неприятностям.
acsir
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 12:14

Re: Ощадбанк

  acsir написав:За пять лет "тесного сотрудничества" с банком накопился такой шлейф отрицательных эмоций и воспоминаний
Мне менее года хватило.Пенсов тоже спас.Оставили ток Киянки.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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