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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лис, 2018 00:42
вы сами-то читали прежде, чем вброс делать?
Представляете, какую сумму хранила бывшая жена чиновника из окружения Януковича, если одних процентов 35 миллионов? И Ощад уверяет, что счета были арестованы, поэтому по ним не начислялись проценты.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:32
ИБ перестал показывать депозиты. Опять Петя?
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Alessandr1974
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:01
Alessandr1974 написав:
ИБ перестал показывать депозиты. Опять Петя?
Буває...але рідше ніж раніше.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:50
пишно-пауза
в ІБ.
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greenozon
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Додано: Суб 24 лис, 2018 08:57
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 25 лис, 2018 11:09
Квесторе_поверніться написав:
Хто ще не в Моєму банку агітка тут
За пять лет "тесного сотрудничества" с банком накопился такой шлейф отрицательных эмоций и воспоминаний, что даже то пожительное, что есть, подсознательно воспринимается как предпосылки к возможным неприятностям.
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acsir
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Додано: Нед 25 лис, 2018 12:14
acsir написав:
За пять лет "тесного сотрудничества" с банком накопился такой шлейф отрицательных эмоций и воспоминаний
Мне менее года хватило.Пенсов тоже спас.Оставили ток Киянки.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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