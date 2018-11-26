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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1405140614071408

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 457
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
123
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 23:45

Re: Ощадбанк

  Квесторе_поверніться написав:Субсидійні рахунки для банки це плюс...підвищиться стійкість.


ВОЕННЫЙ ЗАМЕС на АЗОВЕ - ЭТО МИНУС.
В целом - ничто. Прощай мирная жисть.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:10

Re: Ощадбанк

  Goodman написав:В целом - ничто. Прощай мирная жисть.

вже 4 роки як..
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:29

Россия обязана заплатить Ощаду $1,3 млрд :P https://finclub.net/news/oshchadbanku-r ... ossii.html
vkladchiik
 
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