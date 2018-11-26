ВОЕННЫЙ ЗАМЕС на АЗОВЕ - ЭТО МИНУС.
В целом - ничто. Прощай мирная жисть.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 лис, 2018 23:45
Re: Ощадбанк
ВОЕННЫЙ ЗАМЕС на АЗОВЕ - ЭТО МИНУС.
В целом - ничто. Прощай мирная жисть.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 26 лис, 2018 11:10
Re: Ощадбанк
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:29
Россия обязана заплатить Ощаду $1,3 млрд
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