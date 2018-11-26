ВОЕННЫЙ ЗАМЕС на АЗОВЕ - ЭТО МИНУС.
В целом - ничто. Прощай мирная жисть.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 лис, 2018 23:45
Re: Ощадбанк
ВОЕННЫЙ ЗАМЕС на АЗОВЕ - ЭТО МИНУС.
В целом - ничто. Прощай мирная жисть.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 26 лис, 2018 11:10
Re: Ощадбанк
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:29
Россия обязана заплатить Ощаду $1,3 млрд
Додано: Вів 27 лис, 2018 15:03
Re: Ощадбанк
В первый раз подвел меня Ощад сегодня за все года сотрудничества.
В самом большом отделении города отказались выдать валюту с долларовой карты, у них там какие-то лимиты и валюта есть только под клиентов.
Также отказались написать письменный отказ в выдаче средств со счета.
Статус ВИП-клиента не помог.
От такая х..я малятки. Хотел слить по хорошему курсу - а х.р вам, а не доллары со счета.
Подскажите, как надо было действовать если отказывают выдать мне мои же деньги с карты?
Додано: Вів 27 лис, 2018 15:09
Борьба с ажиотажем и паникой
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 27 лис, 2018 15:13
Суму замовляли? Без замовлення видавали в межах 1000$.
Область выйськового стану?
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Додано: Вів 27 лис, 2018 15:19
Сумму не заказывал. да, область вс. но блин разве 5К это большие для такого банка деньги? центр города, самое большое отделение на 10-15 касс.
Меня в вип-кассе отфутболили.
Не дали слить по 29 с..и
Додано: Вів 27 лис, 2018 15:27
Для зливу слід пару доларів тримати під грушею...мабуть.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 27 лис, 2018 15:31
немає в мене такої груші, а та що є без охорони. Думав на мобільних заощадженнях буде надійніше, а воно он як вийшло...
Додано: Вів 27 лис, 2018 15:49
Re: Ощадбанк
Мне выдали сегодня без проблем, крупную сумму, вчера заказал...
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