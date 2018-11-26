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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1406140714081409>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 457
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
123
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 23:45

Re: Ощадбанк

  Квесторе_поверніться написав:Субсидійні рахунки для банки це плюс...підвищиться стійкість.


ВОЕННЫЙ ЗАМЕС на АЗОВЕ - ЭТО МИНУС.
В целом - ничто. Прощай мирная жисть.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:10

Re: Ощадбанк

  Goodman написав:В целом - ничто. Прощай мирная жисть.

вже 4 роки як..
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:29

Россия обязана заплатить Ощаду $1,3 млрд :P https://finclub.net/news/oshchadbanku-r ... ossii.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:03

Re: Ощадбанк

В первый раз подвел меня Ощад сегодня за все года сотрудничества.
В самом большом отделении города отказались выдать валюту с долларовой карты, у них там какие-то лимиты и валюта есть только под клиентов.
Также отказались написать письменный отказ в выдаче средств со счета.
Статус ВИП-клиента не помог.
От такая х..я малятки. Хотел слить по хорошему курсу - а х.р вам, а не доллары со счета.

Подскажите, как надо было действовать если отказывают выдать мне мои же деньги с карты?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:09

  Andey написав:В первый раз подвел меня Ощад сегодня за все года сотрудничества.
В самом большом отделении города отказались выдать валюту с долларовой карты, у них там какие-то лимиты и валюта есть только под клиентов.
Также отказались написать письменный отказ в выдаче средств со счета.
Статус ВИП-клиента не помог.
От такая х..я малятки. Хотел слить по хорошему курсу - а х.р вам, а не доллары со счета.

Подскажите, как надо было действовать если отказывают выдать мне мои же деньги с карты?

Борьба с ажиотажем и паникой :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:13

  Andey написав:В первый раз подвел меня Ощад сегодня за все года сотрудничества.
В самом большом отделении города отказались выдать валюту с долларовой карты, у них там какие-то лимиты и валюта есть только под клиентов.
Также отказались написать письменный отказ в выдаче средств со счета.
Статус ВИП-клиента не помог.
От такая х..я малятки. Хотел слить по хорошему курсу - а х.р вам, а не доллары со счета.

Подскажите, как надо было действовать если отказывают выдать мне мои же деньги с карты?

Суму замовляли? Без замовлення видавали в межах 1000$.
Область выйськового стану?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:19

Сумму не заказывал. да, область вс. но блин разве 5К это большие для такого банка деньги? центр города, самое большое отделение на 10-15 касс.
Меня в вип-кассе отфутболили.
Не дали слить по 29 с..и
Andey
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:27

  Andey написав:Сумму не заказывал. да, область вс. но блин разве 5К это большие для такого банка деньги? центр города, самое большое отделение на 10-15 касс.
Меня в вип-кассе отфутболили.
Не дали слить по 29 с..и

Для зливу слід пару доларів тримати під грушею...мабуть.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:31

  Квесторе_поверніться написав:
  Andey написав:Сумму не заказывал. да, область вс. но блин разве 5К это большие для такого банка деньги? центр города, самое большое отделение на 10-15 касс.
Меня в вип-кассе отфутболили.
Не дали слить по 29 с..и

Для зливу слід пару доларів тримати під грушею...мабуть.

немає в мене такої груші, а та що є без охорони. Думав на мобільних заощадженнях буде надійніше, а воно он як вийшло...
Andey
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:49

Re: Ощадбанк

Мне выдали сегодня без проблем, крупную сумму, вчера заказал...


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vadymbanker
 
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