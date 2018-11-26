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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1406140714081409

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 457
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
123
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:50

Re: Ощадбанк

  Andey написав:а воно он як вийшло...


с Ощадом всегда так.
Моя инд ставка не согласовалась - идет Пышный лесом.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:52

  Goodman написав:
  Andey написав:а воно он як вийшло...


с Ощадом всегда так.
Моя инд ставка не согласовалась - идет Пышный лесом.

І скільки просили якщо не секрет?
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:40

В родном отделении отказались принять заказ на валюту: сказали нет подкрепления. Будет подкрепление из Киева через пару дней - вот тогда и закажите.
Это правомерно?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:46

Re: Ощадбанк

Во время кратковременной паники это нормально, тем более если это провинциальное отделение
fasser
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 17:15

fasser
какой блин провинциальное. в городе проживает 1.5 млн чел
Andey
 
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Подякував: 2 раз.
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  #<1 ... 1406140714081409
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