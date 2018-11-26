с Ощадом всегда так.
Моя инд ставка не согласовалась - идет Пышный лесом.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 15:50
Re: Ощадбанк
с Ощадом всегда так.
Моя инд ставка не согласовалась - идет Пышный лесом.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 27 лис, 2018 15:52
І скільки просили якщо не секрет?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 27 лис, 2018 16:40
В родном отделении отказались принять заказ на валюту: сказали нет подкрепления. Будет подкрепление из Киева через пару дней - вот тогда и закажите.
Это правомерно?
Додано: Вів 27 лис, 2018 16:46
Re: Ощадбанк
Во время кратковременной паники это нормально, тем более если это провинциальное отделение
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