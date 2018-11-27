По прежнему много человеческого фактора в Ощаде, это их самый и достаточно весомый минус-недостаток. Я обслуживаюсь в четырех отделениях Ощада и каждое для конкретных моих потребностей, где пополняю, где снимаю, где обмен валют, каждый как ни странно работает по своему. К Ощаду надо привыкнуть и научится жить и это вполне реально.Andey написав:Выдали 5К сегодня новыми с синей полоской, причем в неродном отделении. Вчера оставил заявку просьбу и сегодня позвонили "прирезжайте, забирайте-с". Молодцы!
Только че это за х..ня? Родное отделение вчера послало (даже заказ принять отказались), самое большое отделение в городе тоже отфутболило.
А выстрелило в итоге то, на которое я даже особо не рассчитывал. чудеса.
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