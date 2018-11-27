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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1407140814091410

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 457
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
123
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:45

Re: Ощадбанк

Andey написав:Выдали 5К сегодня новыми с синей полоской, причем в неродном отделении. Вчера оставил заявку просьбу и сегодня позвонили "прирезжайте, забирайте-с". Молодцы!

Только че это за х..ня? Родное отделение вчера послало (даже заказ принять отказались), самое большое отделение в городе тоже отфутболило.
А выстрелило в итоге то, на которое я даже особо не рассчитывал. чудеса.
По прежнему много человеческого фактора в Ощаде, это их самый и достаточно весомый минус-недостаток. Я обслуживаюсь в четырех отделениях Ощада и каждое для конкретных моих потребностей, где пополняю, где снимаю, где обмен валют, каждый как ни странно работает по своему. К Ощаду надо привыкнуть и научится жить и это вполне реально.


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vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:09

vadymbanker Вот Вы достигли 80lvl в работе с Ощадом.
Какая там цена СЭП на другие банки ? какие ограничения?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:46

vadymbanker
Теперь будем знать с кем консультироваться если что :D
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:13

  Goodman написав:vadymbanker
Какая там цена СЭП на другие банки ? какие ограничения?

Версія тарифів з 04.12.2018:
3.4.1. Перекази коштів в ОЩАД24/7 (WEB-/Mobile банкінг) (в т.ч. з Віртуальної картки), в т.ч. на підставі довгострокових доручень) - не тарифікується
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:17

Re: Ощадбанк

Son of Sun написав:
  Goodman написав:vadymbanker
Какая там цена СЭП на другие банки ? какие ограничения?

Версія тарифів з 04.12.2018:
3.4.1. Перекази коштів в ОЩАД24/7 (WEB-/Mobile банкінг) (в т.ч. з Віртуальної картки), в т.ч. на підставі довгострокових доручень) - не тарифікується
за исключением на транзитные и текущие счета физ лиц в пределах 5000грн, все что выше платное :-)


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vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:41

  Son of Sun написав:
  Goodman написав:vadymbanker
Какая там цена СЭП на другие банки ? какие ограничения?

Версія тарифів з 04.12.2018:
3.4.1. Перекази коштів в ОЩАД24/7 (WEB-/Mobile банкінг) (в т.ч. з Віртуальної картки), в т.ч. на підставі довгострокових доручень) - не тарифікується

3.4.2 в новых этих Тарифах
Но они там шото нахомутали.... :)
есть три тарифных строки:
- переказ коштів за довільними реквізитами (в ІПТ/ Ощад 24/7 (WEB-/Mobile банкінг)
- переказ коштів за довільними реквізитами на рахунки 2620, 2625 та інші рахунки з використанням транзитних рахунків 2909, 2924, 3739 (в ІПТ/ Ощад 24/7 (WEB-/Mobile банкінг)
- переказ коштів за довільними реквізитами, окрім переказів на рахунки 2620, 2625 та інші рахунки з використанням транзитних рахунків 2909, 2924, 3739 в ІПТ/ Ощад 24/7 (WEB-/Mobile банкінг)
Чот мне кажется, шо 3я полностью поглащается 1й, а 2я есть исключением из 1й и 3й => 1 тождественна 3... Но тарифы по 1 и 3 отличаются :)
Тут без Пляки не разобраться, хай еще раз рисуют Тарифы :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 19:31

clientage полез я в Ощад24. а там все чётко:

- если бездоговорной платеж на организацию - за газ, за уголь и за радости жизни - до 5000 - безкоштовно.

- а вот на 2620.... уже деньги давай.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 19:33

  Goodman написав:clientage полез я в Ощад24. а там все чётко:

- если бездоговорной платеж на организацию - за газ, за уголь и за радости жизни - до 5000 - безкоштовно.

- а вот на 2620.... уже деньги давай.

:)
а вот с 4/12/18 шото будет :)
Ощад бывает и пару раз в мес Тарифы меняет.... ооошень динамична банка :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 19:35

Re: Ощадбанк

  clientage написав:а вот с 4/12/18 шото будет


это поголовная пошесть, Приват же фишку раскусил и решил повесить на регулярку по гривне за проводку. ПОШЕСТЬ!.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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