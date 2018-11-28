Andey написав:Выдали 5К сегодня новыми с синей полоской, причем в неродном отделении. Вчера оставил заявку просьбу и сегодня позвонили "прирезжайте, забирайте-с". Молодцы!
Только че это за х..ня? Родное отделение вчера послало (даже заказ принять отказались), самое большое отделение в городе тоже отфутболило. А выстрелило в итоге то, на которое я даже особо не рассчитывал. чудеса.
По прежнему много человеческого фактора в Ощаде, это их самый и достаточно весомый минус-недостаток. Я обслуживаюсь в четырех отделениях Ощада и каждое для конкретных моих потребностей, где пополняю, где снимаю, где обмен валют, каждый как ни странно работает по своему. К Ощаду надо привыкнуть и научится жить и это вполне реально.
Goodman написав:vadymbanker Какая там цена СЭП на другие банки ? какие ограничения?
Версія тарифів з 04.12.2018: 3.4.1. Перекази коштів в ОЩАД24/7 (WEB-/Mobile банкінг) (в т.ч. з Віртуальної картки), в т.ч. на підставі довгострокових доручень) - не тарифікується
3.4.2 в новых этих Тарифах Но они там шото нахомутали.... есть три тарифных строки: - переказ коштів за довільними реквізитами (в ІПТ/ Ощад 24/7 (WEB-/Mobile банкінг) - переказ коштів за довільними реквізитами на рахунки 2620, 2625 та інші рахунки з використанням транзитних рахунків 2909, 2924, 3739 (в ІПТ/ Ощад 24/7 (WEB-/Mobile банкінг) - переказ коштів за довільними реквізитами, окрім переказів на рахунки 2620, 2625 та інші рахунки з використанням транзитних рахунків 2909, 2924, 3739 в ІПТ/ Ощад 24/7 (WEB-/Mobile банкінг) Чот мне кажется, шо 3я полностью поглащается 1й, а 2я есть исключением из 1й и 3й => 1 тождественна 3... Но тарифы по 1 и 3 отличаются Тут без Пляки не разобраться, хай еще раз рисуют Тарифы