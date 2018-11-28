Если закажете перевыпуск, то нашкрябают имя на карте и возьмут 120грн
Если возьмете новую мнгновенку, т.е. откроете новый картсчет, то опять нашару
Пробуйте, не во всех отд-ях это получается, зависит от квалификации менагера
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лис, 2018 07:46
Если закажете перевыпуск, то нашкрябают имя на карте и возьмут 120грн
Если возьмете новую мнгновенку, т.е. откроете новый картсчет, то опять нашару
Пробуйте, не во всех отд-ях это получается, зависит от квалификации менагера
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 29 лис, 2018 13:38
В Ощаде уже доллар спокойно выдают. наверное подкрепили отделения. Звонят - говорят - забирайте.
Но дорога ложка к обеду...
Востаннє редагувалось Andey в Чет 29 лис, 2018 13:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 лис, 2018 13:38
Re: Ощадбанк
Хе-хе, в начале 2018 пересаживался на новую МК. Так в разных ротделах по разному - и обзванивали подруг из соседних отделений, у кого есть пластик, и парили страховку на 50 грн( была у них карта до 1-19) и ненастойчиво просили хоть пополнить счет новой карты.
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