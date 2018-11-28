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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1408140914101411

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 457
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
123
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 07:46

  tarasum написав:Якщо закінчуються по терміну Моя картка,то буде братися 120 грн чи безкоштовно? Якщо закрити мою картку,то можна її повторно відкрити,щоб комісію не платити?

Если закажете перевыпуск, то нашкрябают имя на карте и возьмут 120грн
Если возьмете новую мнгновенку, т.е. откроете новый картсчет, то опять нашару
Пробуйте, не во всех отд-ях это получается, зависит от квалификации менагера :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:38

В Ощаде уже доллар спокойно выдают. наверное подкрепили отделения. Звонят - говорят - забирайте.
Но дорога ложка к обеду...
Востаннє редагувалось Andey в Чет 29 лис, 2018 13:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:38

Re: Ощадбанк

  tarasum написав:Якщо закінчуються по терміну Моя картка,то буде братися 120 грн чи безкоштовно? Якщо закрити мою картку,то можна її повторно відкрити,щоб комісію не платити?

Хе-хе, в начале 2018 пересаживался на новую МК. Так в разных ротделах по разному - и обзванивали подруг из соседних отделений, у кого есть пластик, и парили страховку на 50 грн( была у них карта до 1-19) и ненастойчиво просили хоть пополнить счет новой карты.
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