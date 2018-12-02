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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1408140914101411

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 457
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
123
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 07:46

  tarasum написав:Якщо закінчуються по терміну Моя картка,то буде братися 120 грн чи безкоштовно? Якщо закрити мою картку,то можна її повторно відкрити,щоб комісію не платити?

Если закажете перевыпуск, то нашкрябают имя на карте и возьмут 120грн
Если возьмете новую мнгновенку, т.е. откроете новый картсчет, то опять нашару
Пробуйте, не во всех отд-ях это получается, зависит от квалификации менагера :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:38

В Ощаде уже доллар спокойно выдают. наверное подкрепили отделения. Звонят - говорят - забирайте.
Но дорога ложка к обеду...
Востаннє редагувалось Andey в Чет 29 лис, 2018 13:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:38

Re: Ощадбанк

  tarasum написав:Якщо закінчуються по терміну Моя картка,то буде братися 120 грн чи безкоштовно? Якщо закрити мою картку,то можна її повторно відкрити,щоб комісію не платити?

Хе-хе, в начале 2018 пересаживался на новую МК. Так в разных ротделах по разному - и обзванивали подруг из соседних отделений, у кого есть пластик, и парили страховку на 50 грн( была у них карта до 1-19) и ненастойчиво просили хоть пополнить счет новой карты.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:07

Ощад окончательно ожил. выдали еще 6К по заказу.
Ну че, теперь по совету форумчан буду держать часть в кеше и ждать очередного хая
Andey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:11

Re: Ощадбанк

Andey написав:Ощад окончательно ожил. выдали еще 6К по заказу.
Ну че, теперь по совету форумчан буду держать часть в кеше и ждать очередного хая

Они по моз.заощ. % не подняли?
9%?
BigMan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:34

да, 9% по прежнему. Разве что перекантоваться для крпных сумм при плановых крупных покупках с рассчетом в гривне
Andey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:37

  ShtormK написав:Интересует конкретный опыт форумчан. Поэтому и обратился за помощью.
Звонок на горячую линию "Ощада" вообще ничего не дал: бекают-мекают и посылают "обратиться в отделение".
Это мне что, 30 отделений банков надо оббегать, чтобы получить информацию на простой вопрос?

Много отечественного бизнеса не настроено в своем продвижении онлайн.
Вот и весь ответ.
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:07

Re: Ощадбанк

Вопрос к знатокам, сколько длитца процедура закрытия банковской карты?
Моя ситуация:
Обратился в отделение,подали запрос на закрытие и сказали прийти через три банковских дня.
Через три банковских дня, еще офис не дал добро, придите через три банковских дня.
Еще через три банковских дня, офис не дал добро, придите через неделю.
Горячая линия ответила, что они консультационный центр и такой информацией не владеют, обратитесь в отделение.
Brc
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:11

  Brc написав:Вопрос к знатокам, сколько длитца процедура закрытия банковской карты?
Моя ситуация:
Обратился в отделение,подали запрос на закрытие и сказали прийти через три банковских дня.
Через три банковских дня, еще офис не дал добро, придите через три банковских дня.
Еще через три банковских дня, офис не дал добро, придите через неделю.
Горячая линия ответила, что они консультационный центр и такой информацией не владеют, обратитесь в отделение.

viewtopic.php?p=4329082#p4329082
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:19

про закриття картки

Я також закривав картку і рахунок. Також казали " три дні", картку забрали, а рахунок і досі в статусі " заблоковано". Закривав 11 вересня.
alibob
 
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