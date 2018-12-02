Если закажете перевыпуск, то нашкрябают имя на карте и возьмут 120грн
Если возьмете новую мнгновенку, т.е. откроете новый картсчет, то опять нашару
Пробуйте, не во всех отд-ях это получается, зависит от квалификации менагера
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лис, 2018 07:46
Если закажете перевыпуск, то нашкрябают имя на карте и возьмут 120грн
Если возьмете новую мнгновенку, т.е. откроете новый картсчет, то опять нашару
Пробуйте, не во всех отд-ях это получается, зависит от квалификации менагера
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 29 лис, 2018 13:38
В Ощаде уже доллар спокойно выдают. наверное подкрепили отделения. Звонят - говорят - забирайте.
Но дорога ложка к обеду...
Востаннє редагувалось Andey в Чет 29 лис, 2018 13:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 лис, 2018 13:38
Re: Ощадбанк
Хе-хе, в начале 2018 пересаживался на новую МК. Так в разных ротделах по разному - и обзванивали подруг из соседних отделений, у кого есть пластик, и парили страховку на 50 грн( была у них карта до 1-19) и ненастойчиво просили хоть пополнить счет новой карты.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:07
Ощад окончательно ожил. выдали еще 6К по заказу.
Ну че, теперь по совету форумчан буду держать часть в кеше и ждать очередного хая
Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:11
Re: Ощадбанк
Они по моз.заощ. % не подняли?
9%?
Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:34
да, 9% по прежнему. Разве что перекантоваться для крпных сумм при плановых крупных покупках с рассчетом в гривне
Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:37
Много отечественного бизнеса не настроено в своем продвижении онлайн.
Вот и весь ответ.
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
Додано: Пон 03 гру, 2018 16:07
Re: Ощадбанк
Вопрос к знатокам, сколько длитца процедура закрытия банковской карты?
Моя ситуация:
Обратился в отделение,подали запрос на закрытие и сказали прийти через три банковских дня.
Через три банковских дня, еще офис не дал добро, придите через три банковских дня.
Еще через три банковских дня, офис не дал добро, придите через неделю.
Горячая линия ответила, что они консультационный центр и такой информацией не владеют, обратитесь в отделение.
Додано: Пон 03 гру, 2018 16:11
viewtopic.php?p=4329082#p4329082
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 03 гру, 2018 16:19
про закриття картки
Я також закривав картку і рахунок. Також казали " три дні", картку забрали, а рахунок і досі в статусі " заблоковано". Закривав 11 вересня.
|