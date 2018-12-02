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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1409141014111412

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 457
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
123
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 18:40

А у всех с Ощад24 все в порядке? Сегодня целый день глючит - невідома помилка и все тут.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 18:58

Re: Ощадбанк

  alibob написав:Я також закривав картку і рахунок. Також казали " три дні", картку забрали, а рахунок і досі в статусі " заблоковано". Закривав 11 вересня.

Карточку не забрали и счет не заблокирован.
Я так понимаю, что через три месяца начнут брать комиссию за не активность.
Brc
 
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