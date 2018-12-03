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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 гру, 2018 18:40
А у всех с Ощад24 все в порядке? Сегодня целый день глючит - невідома помилка и все тут.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
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Додано: Пон 03 гру, 2018 18:58
alibob написав:
Я також закривав картку і рахунок. Також казали " три дні", картку забрали, а рахунок і досі в статусі " заблоковано". Закривав 11 вересня.
Карточку не забрали и счет не заблокирован.
Я так понимаю, что через три месяца начнут брать комиссию за не активность.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 20:22
Brc написав: alibob написав:
Я також закривав картку і рахунок. Також казали " три дні", картку забрали, а рахунок і досі в статусі " заблоковано". Закривав 11 вересня.
Карточку не забрали и счет не заблокирован.
Я так понимаю, что через три месяца начнут брать комиссию за не активность.
В ІБ стрічка з рахунком стала сірою?
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Додано: Пон 03 гру, 2018 21:37
Brc написав:
Вопрос к знатокам, сколько длитца процедура закрытия банковской карты?
Моя ситуация:
Обратился в отделение,подали запрос на закрытие и сказали прийти через три банковских дня.
Через три банковских дня, еще офис не дал добро, придите через три банковских дня.
Еще через три банковских дня, офис не дал добро, придите через неделю.
Горячая линия ответила, что они консультационный центр и такой информацией не владеют, обратитесь в отделение.
Так а зачем ходить? Копию заявления с отметкой регистрации взяли? Пускай они хоть 10 лет разбираются, это уже их проблемы!
Вы общаетесь с больными, а требуете, как со здоровых. С Ощадом на словах разговаривать бесполезно только на языке официальных бумаг.
Я закрывал валютную карту далеко до срока, все оформил, получил копию зарегистрированного заявления. После этого прошло больше года, карта висела с нулями в Ощад-24. Перед окончанием срока годности позвонили из отделения, спросили или буду заказывать новую. Ответил им кашлем Лаврова и продиктовал номер заявления на закрытие карточного счета.
На следующий день карта из Ощад-24 пропала.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 22:32
rotator написав:
А у всех с Ощад24 все в порядке? Сегодня целый день глючит - невідома помилка и все тут.
Не перегестрировали в прошлом месяце иб на новую карту?
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Додано: Пон 03 гру, 2018 23:46
Квесторе_поверніться написав: Brc написав: alibob написав:
Я також закривав картку і рахунок. Також казали " три дні", картку забрали, а рахунок і досі в статусі " заблоковано". Закривав 11 вересня.
Карточку не забрали и счет не заблокирован.
Я так понимаю, что через три месяца начнут брать комиссию за не активность.
В ІБ стрічка з рахунком стала сірою?
Так
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alibob
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