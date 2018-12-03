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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 гру, 2018 18:40
А у всех с Ощад24 все в порядке? Сегодня целый день глючит - невідома помилка и все тут.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
Додано: Пон 03 гру, 2018 18:58
Re: Ощадбанк
Додано: Пон 03 гру, 2018 20:22
В ІБ стрічка з рахунком стала сірою?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 03 гру, 2018 21:37
Так а зачем ходить? Копию заявления с отметкой регистрации взяли? Пускай они хоть 10 лет разбираются, это уже их проблемы!
Вы общаетесь с больными, а требуете, как со здоровых. С Ощадом на словах разговаривать бесполезно только на языке официальных бумаг.
Я закрывал валютную карту далеко до срока, все оформил, получил копию зарегистрированного заявления. После этого прошло больше года, карта висела с нулями в Ощад-24. Перед окончанием срока годности позвонили из отделения, спросили или буду заказывать новую. Ответил им кашлем Лаврова и продиктовал номер заявления на закрытие карточного счета.
На следующий день карта из Ощад-24 пропала.
Додано: Пон 03 гру, 2018 22:32
Додано: Пон 03 гру, 2018 23:46
Так
Додано: Вів 04 гру, 2018 01:20
Додано: Вів 04 гру, 2018 07:31
Да нет у меня новых карт....
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
Додано: Вів 04 гру, 2018 09:16
Сірий рядок в ІБ признак процесу закриття карти.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 04 гру, 2018 19:38
Re: Ощадбанк
небольшой инсайд - был у нача отделения во время отчета перед ГО. их отчитывали за то что люди забирают вклады и они не выполняют план - основная отмазка паника у населения и снимают под любым предлогом. в одном из отделений похвастались - мы вот даже валюту не заказали под клиента - уговорим оставить. т.е. когда после заказа нет валюты - это тупо выполнение плана (чтобы не было оттока) при этом потом рассказывают клиентам сказки мол валюты нет, подкрепления нет, а на самом деле специально не заказывают.
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