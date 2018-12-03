Действительно паника , паника от условий "мой депозит+".
Когда было 16% , а предлагают перевложить на ИНДИВИД УСЛОВИЯ под .....15,25.
Где 0,25 это первая ступенька бонуса лояльности.
Вот это паника ......
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 гру, 2018 20:00
Re: Ощадбанк
Действительно паника , паника от условий "мой депозит+".
Когда было 16% , а предлагают перевложить на ИНДИВИД УСЛОВИЯ под .....15,25.
Где 0,25 это первая ступенька бонуса лояльности.
Вот это паника ......
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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