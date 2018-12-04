Действительно паника , паника от условий "мой депозит+".
Когда было 16% , а предлагают перевложить на ИНДИВИД УСЛОВИЯ под .....15,25.
Где 0,25 это первая ступенька бонуса лояльности.
Вот это паника ......
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Додано: Вів 04 гру, 2018 20:00
Re: Ощадбанк
Действительно паника , паника от условий "мой депозит+".
Когда было 16% , а предлагают перевложить на ИНДИВИД УСЛОВИЯ под .....15,25.
Где 0,25 это первая ступенька бонуса лояльности.
Вот это паника ......
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 04 гру, 2018 20:38
Re: Ощадбанк
Можно ли открывать карты в разных отделениях?
Додано: Сер 05 гру, 2018 07:40
temjap4
можно, это один из вариантов перебранчевания
но карты из разных областей (с разным МФО) могут быть не видны в одном ИБ, и перевод между ними будет с комисс
... делайте хоть что-нибудь!
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