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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 20:00

Re: Ощадбанк

  ol_zy написав:небольшой инсайд - был у нача отделения во время отчета перед ГО. их отчитывали за то что люди забирают вклады и они не выполняют план - основная отмазка паника у населения


Действительно паника , паника от условий "мой депозит+".
Когда было 16% , а предлагают перевложить на ИНДИВИД УСЛОВИЯ под .....15,25.
Где 0,25 это первая ступенька бонуса лояльности.
Вот это паника ......
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 20:38

Re: Ощадбанк

Можно ли открывать карты в разных отделениях?
temjap4
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 07:40

temjap4
можно, это один из вариантов перебранчевания
но карты из разных областей (с разным МФО) могут быть не видны в одном ИБ, и перевод между ними будет с комисс
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 08:10

clientage
Спасибо. Т.е. если заканчивается срок «моей карты» и я пойду открою вторую новую в другом отделении, а потом пойду закрою первую в старом отделении, то как бы всё будет бесплатно?
А закрывать карты можно в отделении в котором ее не открывал?
temjap4
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