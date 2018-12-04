Действительно паника , паника от условий "мой депозит+".
Когда было 16% , а предлагают перевложить на ИНДИВИД УСЛОВИЯ под .....15,25.
Где 0,25 это первая ступенька бонуса лояльности.
Вот это паника ......
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Додано: Вів 04 гру, 2018 20:00
Re: Ощадбанк
Действительно паника , паника от условий "мой депозит+".
Когда было 16% , а предлагают перевложить на ИНДИВИД УСЛОВИЯ под .....15,25.
Где 0,25 это первая ступенька бонуса лояльности.
Вот это паника ......
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 04 гру, 2018 20:38
Re: Ощадбанк
Можно ли открывать карты в разных отделениях?
Додано: Сер 05 гру, 2018 07:40
temjap4
можно, это один из вариантов перебранчевания
но карты из разных областей (с разным МФО) могут быть не видны в одном ИБ, и перевод между ними будет с комисс
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 05 гру, 2018 08:10
clientage
Спасибо. Т.е. если заканчивается срок «моей карты» и я пойду открою вторую новую в другом отделении, а потом пойду закрою первую в старом отделении, то как бы всё будет бесплатно?
А закрывать карты можно в отделении в котором ее не открывал?
Додано: Сер 05 гру, 2018 09:41
Re: Ощадбанк
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 05 гру, 2018 10:58
Панове, а есть какие-то лимиты на снятие грн в банкомате с экономки "Мій рахунок"?
Ну там в день, в месяц, кол-во операций?
Карта привязана к депо.
Додано: Сер 05 гру, 2018 11:07
Re: Ощадбанк
Заходим в Ощад24
Стаем на карточный счет - клик
Потом выбираем КАРТЫ - клик
Потом выбираем ЛИМИТЫ - клик
Смотрим, анализируем - хотим поменять - клик на том, что меняем .
Подтверждаем паролем в СМС на фин. телефон.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 05 гру, 2018 11:08
10000 стандартно. В ІБ обмеження можна зняти.
В налаштуваннях можна дозволити операції тільки в конкретно вибраній країні.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Сер 05 гру, 2018 11:31
Re: Ощадбанк
"Мою карту" не посещая отделение ощадбанка можно закрыть?
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