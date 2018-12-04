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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:36

  temjap4 написав:"Мою карту" не посещая отделение ощадбанка можно закрыть?

ні, але можна спробувати не в тому відділенні де видавали.
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:24

  Квесторе_поверніться написав:
  temjap4 написав:"Мою карту" не посещая отделение ощадбанка можно закрыть?

ні, але можна спробувати не в тому відділенні де видавали.
отправляли 2 недели назад в то :idea: и гарячка подтвердила.Но там ньюанс- отделение съехало геть.Я так понял папки,юрдела,заяву туды ж подшить и в архив.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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