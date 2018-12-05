ні, але можна спробувати не в тому відділенні де видавали.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 гру, 2018 11:36
ні, але можна спробувати не в тому відділенні де видавали.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 05 гру, 2018 13:24
отправляли 2 недели назад в то и гарячка подтвердила.Но там ньюанс- отделение съехало геть.Я так понял папки,юрдела,заяву туды ж подшить и в архив.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Чет 06 гру, 2018 12:45
Подскажите, существует ли какой-то механизм заказа валюты в нужном отделении.
Додано: Чет 06 гру, 2018 12:48
тел. нача этого отд-я
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 06 гру, 2018 12:55
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