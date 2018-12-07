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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:36

  temjap4 написав:"Мою карту" не посещая отделение ощадбанка можно закрыть?

ні, але можна спробувати не в тому відділенні де видавали.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:24

  Квесторе_поверніться написав:
  temjap4 написав:"Мою карту" не посещая отделение ощадбанка можно закрыть?

ні, але можна спробувати не в тому відділенні де видавали.
отправляли 2 недели назад в то :idea: и гарячка подтвердила.Но там ньюанс- отделение съехало геть.Я так понял папки,юрдела,заяву туды ж подшить и в архив.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:45

Подскажите, существует ли какой-то механизм заказа валюты в нужном отделении.
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:48

  Gost2013 написав:Подскажите, существует ли какой-то механизм заказа валюты в нужном отделении.

тел. нача этого отд-я
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:55

  clientage написав:
  Gost2013 написав:Подскажите, существует ли какой-то механизм заказа валюты в нужном отделении.

тел. нача этого отд-я

Лучше самой кассы
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:28

Перевыпуск карты по сроку

Пришло в вайбер.
Uvaga! Termin diyi kartky 5167-8888 zakinchuetsya 31.12.2018. Zamovte kartku na novyy strok v systemi Web-banking.
Detali www.oschadbank.ua/ib
Зашел в ИБ, а там только допку заказать можно в сервисах.
Пешком в отделение идти?
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 23:13

Re: Ощадбанк

  Skiw написав:Пешком в отделение идти?


еще нужно адекватное найти:
мне в одном выписку по карточном счету напечатали и поставили штампик.
в другом просто напечатали и на вопрос - а штампик? - А ОН ПЛАТНЫЙ!

"мое" само перевыпускало карты по сроку на именные, как сейчас - не озадачивался.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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