ні, але можна спробувати не в тому відділенні де видавали.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 гру, 2018 11:36
ні, але можна спробувати не в тому відділенні де видавали.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 05 гру, 2018 13:24
отправляли 2 недели назад в то и гарячка подтвердила.Но там ньюанс- отделение съехало геть.Я так понял папки,юрдела,заяву туды ж подшить и в архив.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Чет 06 гру, 2018 12:45
Подскажите, существует ли какой-то механизм заказа валюты в нужном отделении.
Додано: Чет 06 гру, 2018 12:48
тел. нача этого отд-я
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 06 гру, 2018 12:55
Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:28
Перевыпуск карты по сроку
Пришло в вайбер.
Uvaga! Termin diyi kartky 5167-8888 zakinchuetsya 31.12.2018. Zamovte kartku na novyy strok v systemi Web-banking.
Detali
Зашел в ИБ, а там только допку заказать можно в сервисах.
Пешком в отделение идти?
Skiw
Додано: П'ят 07 гру, 2018 23:13
Re: Ощадбанк
еще нужно адекватное найти:
мне в одном выписку по карточном счету напечатали и поставили штампик.
в другом просто напечатали и на вопрос - а штампик? - А ОН ПЛАТНЫЙ!
"мое" само перевыпускало карты по сроку на именные, как сейчас - не озадачивался.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Нед 09 гру, 2018 17:35
Підкажіть, якщо у відділенні закрити депо в день закінчення строку, то через скільки часу сума вкладу впаде на картку?
Промокод: LVDMYKY для Бонусу до депозиту + 50 грн
Додано: Нед 09 гру, 2018 17:39
Ощадбанк
Вы подойдете с квитанцией о выдаче вклада в кассу и вам вместо выдачи денег, пополнять карту данной суммой, все это моментально, деньги на карту зачисляться моментально.
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Додано: Нед 09 гру, 2018 17:50
vadymbanker
Дякую! Ще підкажіть за скільки днів треба замовляти готівку?
Промокод: LVDMYKY для Бонусу до депозиту + 50 грн
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