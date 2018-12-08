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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:17

Re: Ощадбанк

KIM30 написав:vadymbanker
Дякую! Ще підкажіть за скільки днів треба замовляти готівку?
Так вы же деньги на карту зачислите.. Зачем наличные.


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vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:20

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:Так вы же деньги на карту зачислите.. Зачем наличные.


Если денег очень много , то нужна охрана.
А так 200к снял, остальное можно доснять в другое укромное время.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:25

Re: Ощадбанк

Если денег очень много , то нужна охрана.
А так 200к снял, остальное можно доснять в другое укромное время.[/quote]Это охрана сама и свистнет деньги, по наводке как минимум, деньги любят тишину.


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vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:29

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:Это охрана сама и свистнет деньги, по наводке как минимум, деньги любят тишину.


Не мне Вам говорить - КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:38

  vadymbanker написав:
KIM30 написав:vadymbanker
Дякую! Ще підкажіть за скільки днів треба замовляти готівку?
Так вы же деньги на карту зачислите.. Зачем наличные.


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мені треба частину готівкою, а частину на карті.
То за скільки днів готівку замовляти треба?
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KIM30
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:40

  Goodman написав:
  vadymbanker написав:Это охрана сама и свистнет деньги, по наводке как минимум, деньги любят тишину.


Не мне Вам говорить - КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!

зампред по кадрам))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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