Так вы же деньги на карту зачислите.. Зачем наличные.KIM30 написав:vadymbanker
Дякую! Ще підкажіть за скільки днів треба замовляти готівку?
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Додано: Нед 09 гру, 2018 18:17
Re: Ощадбанк
Так вы же деньги на карту зачислите.. Зачем наличные.
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Додано: Нед 09 гру, 2018 18:20
Re: Ощадбанк
Если денег очень много , то нужна охрана.
А так 200к снял, остальное можно доснять в другое укромное время.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Нед 09 гру, 2018 18:25
Re: Ощадбанк
Если денег очень много , то нужна охрана.
А так 200к снял, остальное можно доснять в другое укромное время.[/quote]Это охрана сама и свистнет деньги, по наводке как минимум, деньги любят тишину.
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Додано: Нед 09 гру, 2018 18:29
Re: Ощадбанк
Не мне Вам говорить - КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Нед 09 гру, 2018 18:38
мені треба частину готівкою, а частину на карті.
То за скільки днів готівку замовляти треба?
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Додано: Нед 09 гру, 2018 18:40
зампред по кадрам))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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