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Ощадбанк

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:22

  vadymbanker написав:
asp написав:Панове, а в кого валюту замовляєте, де телефони берете? Чи просто телефонуєте на контакт-центр?
отделение Банка, все номера на сайте.


Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk

Я на прошлой неделе аналогично по номеру отделения с карты отделeний заказывал, но в пятницу пришел в отделение, а про мой заказ никто не знает. Корочe бардак там полный. Хотя при заказе обещали, что все будет заказано без проблем.
slasva
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Повідомлень: 524
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:42

  slasva написав:
  vadymbanker написав:
asp написав:Панове, а в кого валюту замовляєте, де телефони берете? Чи просто телефонуєте на контакт-центр?
отделение Банка, все номера на сайте.


Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk

Я на прошлой неделе аналогично по номеру отделения с карты отделeний заказывал, но в пятницу пришел в отделение, а про мой заказ никто не знает. Корочe бардак там полный. Хотя при заказе обещали, что все будет заказано без проблем.

В відділення дзвонили?
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