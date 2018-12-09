Я на прошлой неделе аналогично по номеру отделения с карты отделeний заказывал, но в пятницу пришел в отделение, а про мой заказ никто не знает. Корочe бардак там полный. Хотя при заказе обещали, что все будет заказано без проблем.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 гру, 2018 11:22
Я на прошлой неделе аналогично по номеру отделения с карты отделeний заказывал, но в пятницу пришел в отделение, а про мой заказ никто не знает. Корочe бардак там полный. Хотя при заказе обещали, что все будет заказано без проблем.
Додано: Пон 10 гру, 2018 11:42
В відділення дзвонили?
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