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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:22

  vadymbanker написав:
asp написав:Панове, а в кого валюту замовляєте, де телефони берете? Чи просто телефонуєте на контакт-центр?
отделение Банка, все номера на сайте.


Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk

Я на прошлой неделе аналогично по номеру отделения с карты отделeний заказывал, но в пятницу пришел в отделение, а про мой заказ никто не знает. Корочe бардак там полный. Хотя при заказе обещали, что все будет заказано без проблем.
slasva
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:42

  slasva написав:
  vadymbanker написав:
asp написав:Панове, а в кого валюту замовляєте, де телефони берете? Чи просто телефонуєте на контакт-центр?
отделение Банка, все номера на сайте.


Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk

Я на прошлой неделе аналогично по номеру отделения с карты отделeний заказывал, но в пятницу пришел в отделение, а про мой заказ никто не знает. Корочe бардак там полный. Хотя при заказе обещали, что все будет заказано без проблем.

В відділення дзвонили?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:13

  Квесторе_поверніться написав:
  slasva написав:Я на прошлой неделе аналогично по номеру отделения с карты отделeний заказывал, но в пятницу пришел в отделение, а про мой заказ никто не знает. Корочe бардак там полный. Хотя при заказе обещали, что все будет заказано без проблем.

В відділення дзвонили?

Так звичайно, тим більше, що літом так само замовляв і гроші були замовлені.
Потім менеджер сказала, що треба дзвонити або заходити до них і так замовляти, щоб було гарантовано, а то так нікого крайнього не знайдеш.
Готівку 400 кгрн то найшли і видали, але 50 100 200, тобто не дуже прикольно ходити по місту з мішечком грошей, замість того, щоб нормально одержати 8 пачок 500-ми.
slasva
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:14

  asp написав:Панове, а в кого валюту замовляєте, де телефони берете? Чи просто телефонуєте на контакт-центр?

надо взять номер кассы, я в отделении уточнял
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:23

Stringer так оце їхати через все місто, щоб запитати номер телефону касира, якось некошерно в 21 сторіччі :(
Зателефонувала за номером відділення на сайті, ніхто трубу не бере. Замовила в телеграм-чаті зворотній виклик, вже 2 години ніхто не передзвонює...
Точно на винос, піду в іншу банку.
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asp
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:41

  asp написав:Stringer так оце їхати через все місто, щоб запитати номер телефону касира, якось некошерно в 21 сторіччі :(
Зателефонувала за номером відділення на сайті, ніхто трубу не бере. Замовила в телеграм-чаті зворотній виклик, вже 2 години ніхто не передзвонює...
Точно на винос, піду в іншу банку.

У меня отделение нового типа, поэтому на звонки указанные на сайте отвечают
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:14

Stringer Не повірите, в мене також нового типу в центрі :(
V9RFGEX Отримайте +50 грн.
«Промо-код» при оформленні заявки на участі в акції «Бонус до депозиту»: http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
asp
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