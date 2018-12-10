Я на прошлой неделе аналогично по номеру отделения с карты отделeний заказывал, но в пятницу пришел в отделение, а про мой заказ никто не знает. Корочe бардак там полный. Хотя при заказе обещали, что все будет заказано без проблем.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 гру, 2018 11:22
Я на прошлой неделе аналогично по номеру отделения с карты отделeний заказывал, но в пятницу пришел в отделение, а про мой заказ никто не знает. Корочe бардак там полный. Хотя при заказе обещали, что все будет заказано без проблем.
Додано: Пон 10 гру, 2018 11:42
В відділення дзвонили?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 10 гру, 2018 12:13
Так звичайно, тим більше, що літом так само замовляв і гроші були замовлені.
Потім менеджер сказала, що треба дзвонити або заходити до них і так замовляти, щоб було гарантовано, а то так нікого крайнього не знайдеш.
Готівку 400 кгрн то найшли і видали, але 50 100 200, тобто не дуже прикольно ходити по місту з мішечком грошей, замість того, щоб нормально одержати 8 пачок 500-ми.
Додано: Пон 10 гру, 2018 12:14
Додано: Пон 10 гру, 2018 12:23
Stringer так оце їхати через все місто, щоб запитати номер телефону касира, якось некошерно в 21 сторіччі
Зателефонувала за номером відділення на сайті, ніхто трубу не бере. Замовила в телеграм-чаті зворотній виклик, вже 2 години ніхто не передзвонює...
Точно на винос, піду в іншу банку.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 12:41
У меня отделение нового типа, поэтому на звонки указанные на сайте отвечают
Додано: Пон 10 гру, 2018 13:14
Stringer Не повірите, в мене також нового типу в центрі
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Додано: Пон 10 гру, 2018 13:43
Може комусь стане в нагоді: КЦ заявку на замовлення коштів у відділення не приймає, телефон відділення можуть дати тільки той, що вказаний на сайті.
Іншого немає, а якщо не вказаний, то питайте самі у відділенні.
Мені таки вдалося з n-цятої спроби додзвонитися у відділення, замовлення прийняли. Подивимося, як виконають.
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Додано: Вів 11 гру, 2018 13:10
Для чого вони це зробили?
Шановний клієнте! Повідомляємо, що номер Вашого поточного рахунку було змінено відповідно до вимог НБУ. Дізнатись реквізити нового рахунку можна в Ощад24/7 або у відділенні Ощадбанку. Всі інші умови обслуговування залишились без змін. Це повідомлення має інформативний характер та не вимагає від Вас жодних дій. Ваш Ощадбанк!
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Додано: Вів 11 гру, 2018 13:19
В соответствии с решением нацбанка о переименовании всех карточных счетов 2625 на текущие 2620
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