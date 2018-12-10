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... пересічним від цього не холодно, ні спекотно?
- чи є нюанси?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 гру, 2018 13:46
Stringer
... пересічним від цього не холодно, ні спекотно?
- чи є нюанси?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 11 гру, 2018 13:55
Додано: Вів 11 гру, 2018 14:37
ща баксик спросит,шо его мамке пенсфонд сыпет СЭПом на карту ,и как в этом свете он без пенсии вывезет январьские гульки?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 11 гру, 2018 14:48
Мизантрóп
.... булоб ще що сипати....... а то аж цілих 1 6ххгрн
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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