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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1414141514161417

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 13:46

Stringer
... пересічним від цього не холодно, ні спекотно?
- чи є нюанси?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 13:55

  Долярчик написав:Stringer
... пересічним від цього не холодно, ні спекотно?
- чи є нюанси?

Абсолютно, если не делаете внешних платежей по сэп на свою карту, где в платежке надо указывать свой номер счета
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:37

  Stringer написав:
  Долярчик написав:Stringer
... пересічним від цього не холодно, ні спекотно?
- чи є нюанси?

Абсолютно, если не делаете внешних платежей по сэп на свою карту, где в платежке надо указывать свой номер счета

ща баксик спросит,шо его мамке пенсфонд сыпет СЭПом на карту ,и как в этом свете он без пенсии вывезет январьские гульки?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:48

Мизантрóп
.... булоб ще що сипати....... а то аж цілих 1 6ххгрн :roll:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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  #<1 ... 1414141514161417
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