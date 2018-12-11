Додано: Вів 11 гру, 2018 20:49

Так получилось,что пришлось неожиданно для себя воспользоваться Ощадбанком,хотя я не думал,что когда то столкнусь с этим банком! Вообщем мне надо было СРОЧНО снять деньги с зарплатной карты одного человека и естественно я взял карту,пин код и поехал в ближайшее отделение,тем более у нас в микрорайоне открылось новое,красочное отделение,которое так и заманивало его посетить,но при посещении нового отделения оказалось,что они только открываются и ещё ничего не работает! Поехал я в другое ближайшее отделение и снял наличку с карты,а именно снял с карты "Доступно" и как оказалось,что я случайно влез в кредитный лимит 500 грн!Думал слово "доступно"-это значит мои ДОСТУПНЫЕ ДЕНЬГИ"! А оказалось,что я влез в этот долбанный кредит,который мне втихоря впарили! Я не пользуюсь кредитками-мне это пока неинтересно! Сегодня я заехал в это новое отделение и я просто был в шоке! Меня встретила очень красивая девушка и помогла погасить эти 500 грн,в которые я случайно влез! Мне так понравилось обслуживание в отделении и девушка,что аж захотелдось подружиться с ощадом,окунуться в его европейский сервис и стать его клиентом,но меня вообще не интересуют депозиты и кредитки!