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... пересічним від цього не холодно, ні спекотно?
- чи є нюанси?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 гру, 2018 13:46
Stringer
... пересічним від цього не холодно, ні спекотно?
- чи є нюанси?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 11 гру, 2018 13:55
Додано: Вів 11 гру, 2018 14:37
ща баксик спросит,шо его мамке пенсфонд сыпет СЭПом на карту ,и как в этом свете он без пенсии вывезет январьские гульки?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 11 гру, 2018 14:48
Жити по-новому! ©®™
Мизантрóп
.... булоб ще що сипати....... а то в мами(та й в тата) пенсія аж цілих 1 6хх грн
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 11 гру, 2018 18:17
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 11 гру, 2018 20:49
Re: Ощадбанк
Так получилось,что пришлось неожиданно для себя воспользоваться Ощадбанком,хотя я не думал,что когда то столкнусь с этим банком! Вообщем мне надо было СРОЧНО снять деньги с зарплатной карты одного человека и естественно я взял карту,пин код и поехал в ближайшее отделение,тем более у нас в микрорайоне открылось новое,красочное отделение,которое так и заманивало его посетить,но при посещении нового отделения оказалось,что они только открываются и ещё ничего не работает! Поехал я в другое ближайшее отделение и снял наличку с карты,а именно снял с карты "Доступно" и как оказалось,что я случайно влез в кредитный лимит 500 грн!Думал слово "доступно"-это значит мои ДОСТУПНЫЕ ДЕНЬГИ"! А оказалось,что я влез в этот долбанный кредит,который мне втихоря впарили! Я не пользуюсь кредитками-мне это пока неинтересно! Сегодня я заехал в это новое отделение и я просто был в шоке! Меня встретила очень красивая девушка и помогла погасить эти 500 грн,в которые я случайно влез! Мне так понравилось обслуживание в отделении и девушка,что аж захотелдось подружиться с ощадом,окунуться в его европейский сервис и стать его клиентом,но меня вообще не интересуют депозиты и кредитки!
Додано: Вів 11 гру, 2018 21:23
Re: Ощадбанк
куда уж более, Вы и так клиент у которого на карте долбанный кредитный лимит.
особо не погружайтесь - пробьете дно.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 11 гру, 2018 21:37
Я пока не клиент ощада,просто удивило,что как в нанглую ощад загоняет в долги! А если бы я не кинулся и подумал,что я снял доступные CВОИ деньги и никому ничего не должен,ведь на чекее было написано доступно столько то и кредитный лимит столько то! А ЧЕРЕЗ ГОД ОЩАД БЫ МЕНЯ ДРЮКАНУЛ НА МИЛЛИАРД ГРИВЕНЬ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАБОРГОВАННОСТИ!!P.S. Товарищ работает с циганом и сказал,что там невозможно незаметно влезть в долги!
Додано: Вів 11 гру, 2018 22:26
bub-har
... оооо, то Ви ще напевно і не клієнт альфи
- там, взагалі, тільки й придумують нові фішки, "як взути непомітно(спочатку) клієнта"
- там потрібно "глаз да глаз" за всіма їхніми "фішками"! - ні на секунду не розслаблятись/за всіма нововведеннями слідкувати...
....от тому, я побув клієнтом альфи аж пів року і попрощався!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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