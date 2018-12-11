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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1415141614171418>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 13:46

Stringer
... пересічним від цього не холодно, ні спекотно?
- чи є нюанси?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 13:55

  Долярчик написав:Stringer
... пересічним від цього не холодно, ні спекотно?
- чи є нюанси?

Абсолютно, если не делаете внешних платежей по сэп на свою карту, где в платежке надо указывать свой номер счета
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:37

  Stringer написав:
  Долярчик написав:Stringer
... пересічним від цього не холодно, ні спекотно?
- чи є нюанси?

Абсолютно, если не делаете внешних платежей по сэп на свою карту, где в платежке надо указывать свой номер счета

ща баксик спросит,шо его мамке пенсфонд сыпет СЭПом на карту ,и как в этом свете он без пенсии вывезет январьские гульки?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:48

Жити по-новому! ©®™

Мизантрóп
.... булоб ще що сипати....... а то в мами(та й в тата) пенсія аж цілих 1 6хх грн :roll:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:17

  Долярчик написав:Жити по-новому! ©®™


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багато людей додають букву и після першої.. :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 20:49

Re: Ощадбанк

Так получилось,что пришлось неожиданно для себя воспользоваться Ощадбанком,хотя я не думал,что когда то столкнусь с этим банком! Вообщем мне надо было СРОЧНО снять деньги с зарплатной карты одного человека и естественно я взял карту,пин код и поехал в ближайшее отделение,тем более у нас в микрорайоне открылось новое,красочное отделение,которое так и заманивало его посетить,но при посещении нового отделения оказалось,что они только открываются и ещё ничего не работает! Поехал я в другое ближайшее отделение и снял наличку с карты,а именно снял с карты "Доступно" и как оказалось,что я случайно влез в кредитный лимит 500 грн!Думал слово "доступно"-это значит мои ДОСТУПНЫЕ ДЕНЬГИ"! А оказалось,что я влез в этот долбанный кредит,который мне втихоря впарили! Я не пользуюсь кредитками-мне это пока неинтересно! Сегодня я заехал в это новое отделение и я просто был в шоке! Меня встретила очень красивая девушка и помогла погасить эти 500 грн,в которые я случайно влез! Мне так понравилось обслуживание в отделении и девушка,что аж захотелдось подружиться с ощадом,окунуться в его европейский сервис и стать его клиентом,но меня вообще не интересуют депозиты и кредитки!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 21:23

Re: Ощадбанк

  bub-har написав:Мне так понравилось обслуживание в отделении и девушка,что аж захотелдось подружиться с ощадом,окунуться в его европейский сервис и стать его клиентом,но меня вообще не интересуют депозиты и кредитки!


куда уж более, Вы и так клиент у которого на карте долбанный кредитный лимит.
особо не погружайтесь - пробьете дно.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 21:37

  Goodman написав:
  bub-har написав:Мне так понравилось обслуживание в отделении и девушка,что аж захотелдось подружиться с ощадом,окунуться в его европейский сервис и стать его клиентом,но меня вообще не интересуют депозиты и кредитки!


куда уж более, Вы и так клиент у которого на карте долбанный кредитный лимит.
особо не погружайтесь - пробьете дно.
Я пока не клиент ощада,просто удивило,что как в нанглую ощад загоняет в долги! А если бы я не кинулся и подумал,что я снял доступные CВОИ деньги и никому ничего не должен,ведь на чекее было написано доступно столько то и кредитный лимит столько то! А ЧЕРЕЗ ГОД ОЩАД БЫ МЕНЯ ДРЮКАНУЛ НА МИЛЛИАРД ГРИВЕНЬ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАБОРГОВАННОСТИ!!P.S. Товарищ работает с циганом и сказал,что там невозможно незаметно влезть в долги!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 22:26

bub-har
... оооо, то Ви ще напевно і не клієнт альфи :mrgreen:
- там, взагалі, тільки й придумують нові фішки, "як взути непомітно(спочатку) клієнта" :mrgreen:
- там потрібно "глаз да глаз" за всіма їхніми "фішками"! - ні на секунду не розслаблятись/за всіма нововведеннями слідкувати...
....от тому, я побув клієнтом альфи аж пів року і попрощався!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 22:57

  Долярчик написав:bub-har
... оооо, то Ви ще напевно і не клієнт альфи :mrgreen:
- там, взагалі, тільки й придумують нові фішки, "як взути непомітно(спочатку) клієнта" :mrgreen:
- там потрібно "глаз да глаз" за всіма їхніми "фішками"! - ні на секунду не розслаблятись/за всіма нововведеннями слідкувати...
....от тому, я побув клієнтом альфи аж пів року і попрощався!
Вы удивительно прозорливы :mrgreen: ! Я не клиент АльфЫ,на вектки которой как не зайдёшь,так постоянно читаешь стоны! Там нужно вникать и каждый день следить за коневодом,чтобы не заехал! Мне это не интересно и вообще я пока полностью выхожу из банков! Просто удивило,что как легко пышный загоняет НЕЗАМЕТНО людей в долги! Главное по балансу карту доступно столько то и ниже написан кредитный лимит 500 грн,потом снимаю "доступно" и кредитный литмит всё равно показует 500 грн! Это хорошо,что я как то вспомнил,что я уже читал такое на ув.форуме и я на всякий случай позвонил на гор.линию ощада и там выяснил! А если бы я не позвонил,то через год заторчал бы миллиард гришек,если не больше! мне вообще в банках стало пока неинтересно! За Альфу то вообще капец!
bub-har
 
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