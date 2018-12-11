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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 гру, 2018 23:20
bub-har viewtopic.php?p=4081674#p4081674
Недавно последний мой пенс уже написал в Примате заяву.В январе надеюсь уже заживет без ощАда.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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