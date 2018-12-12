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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 гру, 2018 23:20
bub-har viewtopic.php?p=4081674#p4081674 Недавно последний мой пенс уже написал в Примате заяву.В январе надеюсь уже заживет без ощАда.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 12 гру, 2018 11:16
Re: Ощадбанк
Для справки: кредлим - величина достаточно постоянная, меняется только банком
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
Додано: Чет 13 гру, 2018 12:45
Re: Ощадбанк
Віддаю належне Моїй банці - на наступний день після прийняття замовлення зранку передзвонили з відділення, ще раз запитали, які мої плани по завершеному депо. Сказала, що зробила замовлення і приїду в гості.
В касі на мене чекала замовлена сума, без питань все видали новенькими, тільки попросили заповнити коротку анкету для фінмону (сума поважна).
Все разом з очікуванням в ел.черзі зайняло не більше 30 хвилин. Навіть не очікувала.
Так що якщо повернуть достойні ставки, можна продовжувати співробітництво.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 19:17
Re: Ощадбанк
Н1коли знову.
"НБУ второй раз подряд не изменил размер учетной ставки"
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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