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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1416141714181419>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 459
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 459
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 23:20

bub-har viewtopic.php?p=4081674#p4081674 Недавно последний мой пенс уже написал в Примате заяву.В январе надеюсь уже заживет без ощАда.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 11:16

Re: Ощадбанк

  bub-har написав:Главное по балансу карту доступно столько то и ниже написан кредитный лимит 500 грн,потом снимаю "доступно" и кредитный литмит всё равно показует 500 грн!

Для справки: кредлим - величина достаточно постоянная, меняется только банком
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:45

Re: Ощадбанк

  asp написав:Може комусь стане в нагоді: КЦ заявку на замовлення коштів у відділення не приймає, телефон відділення можуть дати тільки той, що вказаний на сайті.
Іншого немає, а якщо не вказаний, то питайте самі у відділенні.
Мені таки вдалося з n-цятої спроби додзвонитися у відділення, замовлення прийняли. Подивимося, як виконають.

Віддаю належне Моїй банці - на наступний день після прийняття замовлення зранку передзвонили з відділення, ще раз запитали, які мої плани по завершеному депо. Сказала, що зробила замовлення і приїду в гості.
В касі на мене чекала замовлена сума, без питань все видали новенькими, тільки попросили заповнити коротку анкету для фінмону (сума поважна).
Все разом з очікуванням в ел.черзі зайняло не більше 30 хвилин. Навіть не очікувала.
Так що якщо повернуть достойні ставки, можна продовжувати співробітництво.
V9RFGEX Отримайте +50 грн.
«Промо-код» при оформленні заявки на участі в акції «Бонус до депозиту»: http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
asp
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 19:17

Re: Ощадбанк

  asp написав:Так що якщо повернуть достойні ставки, можна продовжувати співробітництво.


Н1коли знову.
"НБУ второй раз подряд не изменил размер учетной ставки"
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 13:31

Соседка - пенсионерка сказала, что в Ощаде ей обещали заблокировать "Карточку киевлянина", если она не переведет на нее деньги и не будет пользоваться для покупок в торговой сети.
Из другого источника, якобы Ощад вообще прекратил выдачу КК до выяснения условий подписания нового договора с КГГА (старый до 31.12.2018).
Кто что слышал? Есть оф. пруфы на эту тему или это местная самодеятельность?
acsir
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 06:42

  acsir написав:Соседка - пенсионерка сказала, что в Ощаде ей обещали заблокировать "Карточку киевлянина", если она не переведет на нее деньги и не будет пользоваться для покупок в торговой сети.
Из другого источника, якобы Ощад вообще прекратил выдачу КК до выяснения условий подписания нового договора с КГГА (старый до 31.12.2018).
Кто что слышал? Есть оф. пруфы на эту тему или это местная самодеятельность?

1. Местная самодеятельность.
2. У "источника" и спросите. Пусть он даёт пруф.
ykrkozak
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 09:33

  acsir написав:Из другого источника, якобы Ощад вообще прекратил выдачу КК до выяснения условий подписания нового договора с КГГА (старый до 31.12.2018).
Кто что слышал? Есть оф. пруфы на эту тему или это местная самодеятельность?

Возможно из-за этого:
Киев закрывает программу «Карта киевлянина»
Срок действия договоров по нынешней системе истекает 31 декабря 2018.
Киевские власти не намерены продлевать договора с подрядчиками, участвующими в обслуживании «Карт киевлянина», а саму программу закроют в конце 2018 года. Взамен горадминистрация собирается запустить новую, расширенную программу с весьма схожим названием «Муниципальная карточка «Карта киевлянина». Проект соответствующего решения столичный мэр Виталий Кличко на днях внес на рассмотрение Киевсовета.

https://ubr.ua/ukraine-and-world/society/kiev-zakryvaet-prohrammu-karta-kievljanina-chto-budet-so-lhotami-3878738
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:02

Попустило уже

Попустило уже господ из Ощада.
СМС-ка пришла - продлили Акцию Депозит+ до 31-01-2019
Л1чно для мене - крута новина про крут1 в1дсотки. 18%% ждут ... да не дождутся,
все уже выведено и пристроено .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:06

  Goodman написав:Попустило уже господ из Ощада.
СМС-ка пришла - продлили Акцию Депозит+ до 31-01-2019
Л1чно для мене - крута новина про крут1 в1дсотки. 18%% ждут ... да не дождутся,
все уже выведено и пристроено .

Мне тоже пришло на вайбер. А где на сайте найти? Не могу найти.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:11

Re: Ощадбанк

  IDAN написав:А где на сайте найти? Не могу найти.


Если лень звонить на 0-800, то у нач отделения на столе.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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