asp написав:Може комусь стане в нагоді: КЦ заявку на замовлення коштів у відділення не приймає, телефон відділення можуть дати тільки той, що вказаний на сайті. Іншого немає, а якщо не вказаний, то питайте самі у відділенні. Мені таки вдалося з n-цятої спроби додзвонитися у відділення, замовлення прийняли. Подивимося, як виконають.
Віддаю належне Моїй банці - на наступний день після прийняття замовлення зранку передзвонили з відділення, ще раз запитали, які мої плани по завершеному депо. Сказала, що зробила замовлення і приїду в гості. В касі на мене чекала замовлена сума, без питань все видали новенькими, тільки попросили заповнити коротку анкету для фінмону (сума поважна). Все разом з очікуванням в ел.черзі зайняло не більше 30 хвилин. Навіть не очікувала. Так що якщо повернуть достойні ставки, можна продовжувати співробітництво.
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Соседка - пенсионерка сказала, что в Ощаде ей обещали заблокировать "Карточку киевлянина", если она не переведет на нее деньги и не будет пользоваться для покупок в торговой сети. Из другого источника, якобы Ощад вообще прекратил выдачу КК до выяснения условий подписания нового договора с КГГА (старый до 31.12.2018). Кто что слышал? Есть оф. пруфы на эту тему или это местная самодеятельность?
acsir написав:Соседка - пенсионерка сказала, что в Ощаде ей обещали заблокировать "Карточку киевлянина", если она не переведет на нее деньги и не будет пользоваться для покупок в торговой сети. Из другого источника, якобы Ощад вообще прекратил выдачу КК до выяснения условий подписания нового договора с КГГА (старый до 31.12.2018). Кто что слышал? Есть оф. пруфы на эту тему или это местная самодеятельность?
1. Местная самодеятельность. 2. У "источника" и спросите. Пусть он даёт пруф.
acsir написав:Из другого источника, якобы Ощад вообще прекратил выдачу КК до выяснения условий подписания нового договора с КГГА (старый до 31.12.2018). Кто что слышал? Есть оф. пруфы на эту тему или это местная самодеятельность?
Возможно из-за этого:
Киев закрывает программу «Карта киевлянина» Срок действия договоров по нынешней системе истекает 31 декабря 2018. Киевские власти не намерены продлевать договора с подрядчиками, участвующими в обслуживании «Карт киевлянина», а саму программу закроют в конце 2018 года. Взамен горадминистрация собирается запустить новую, расширенную программу с весьма схожим названием «Муниципальная карточка «Карта киевлянина». Проект соответствующего решения столичный мэр Виталий Кличко на днях внес на рассмотрение Киевсовета.
Goodman написав:Попустило уже господ из Ощада. СМС-ка пришла - продлили Акцию Депозит+ до 31-01-2019 Л1чно для мене - крута новина про крут1 в1дсотки. 18%% ждут ... да не дождутся, все уже выведено и пристроено .
Мне тоже пришло на вайбер. А где на сайте найти? Не могу найти.