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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 гру, 2018 16:14
Goodman написав: IDAN написав:
А где на сайте найти? Не могу найти.
Если лень звонить на 0-800, то у нач отделения на столе.
Звонил.Устал ждать 6 минут.Консультанты все заняты.
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IDAN
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Додано: Сер 19 гру, 2018 16:22
А что звонить, мин. сумма 100к, в конце срока %, 18%, 6 мес. Сумма вклада должна была быть на депозите на 01.11.18.
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vadymbanker
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Додано: Сер 19 гру, 2018 16:29
vadymbanker написав:
А что звонить, мин. сумма 100к, в конце срока %, 18%, 6 мес. Сумма вклада должна была быть на депозите на 01.11.18.
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У меня вклад больше фонда заканчивается 12.02.19. Акция мой депозит+ до 31.01.19. Т.е я в пролёте?
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IDAN
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Додано: Сер 19 гру, 2018 16:33
IDAN написав: vadymbanker написав:
А что звонить, мин. сумма 100к, в конце срока %, 18%, 6 мес. Сумма вклада должна была быть на депозите на 01.11.18.
Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk
У меня вклад больше фонда заканчивается 12.02.19. Акция мой депозит+ до 31.01.19. Т.е я в пролёте?
Этот депозит расчитан на новые деньги, те, что у Вас заканчиваются, не могут быть переразмещены на него. Если у Вас на 01-11 был депозит в Ощаде, Вы можете принести еще денег и на сумму от 100 тыс грн на срок 6 месяцев Вам предложат 18%
P.S. слово "Фонд" в контексте Ощада не стоит применять, ни Фонд к Ощаду, ни Ощад к Фонду не имеют никакого отношения..пока
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AlexSV
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Додано: Сер 19 гру, 2018 16:37
Этот депозит расчитан на новые деньги, те, что у Вас заканчиваются, не могут быть переразмещены на него. Если у Вас на 01-11 был депозит в Ощаде, Вы можете принести еще денег и на сумму от 100 тыс грн на срок 6 месяцев Вам предложат 18%
P.S. слово "Фонд" в контексте Ощада не стоит применять, ни Фонд к Ощаду, ни Ощад к Фонду не имеют никакого отношения..пока
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Спасибо за информацию.
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IDAN
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Додано: Сер 19 гру, 2018 16:38
AlexSV написав:
слово "Фонд" в контексте Ощада не стоит применять, ни Фонд к Ощаду, ни Ощад к Фонду не имеют никакого отношения..пока
Вот тут Вы немного неправы - у Вас есть право поиграть и потребовать инд надбавку к депозиту, ведь сумма отнюдь не смешная.
Мне "надумали" такую вот надбавку - 500к моих , 0,25% за лояльность и 0,75 "меганадбавка" - в итоге АЖ 15 (уровень Приватбанка ). О том, что существуют иные банки Ощад не в курсе.
Попробуйте КАЖДЫЙ СВОЮ УДАЧУ.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Сер 19 гру, 2018 16:41
AlexSV написав:
Этот депозит расчитан на новые деньги, те, что у Вас заканчиваются, не могут быть переразмещены на него. Если у Вас на 01-11 был депозит в Ощаде, Вы можете принести еще денег и на сумму от 100 тыс грн на срок 6 месяцев Вам предложат 18%
Вы узнавали, ведь акцию продлили и условия могли ведь поменять???
Судя по форуму , жёсткий вынос.... Пышному стоит спуститься на землю.
Тем более Зубко снял ограничение на утепления жилья, утепляйтесь кто как может - кредиты будут востребованы.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Сер 19 гру, 2018 16:47
Goodman написав: AlexSV написав:
Этот депозит расчитан на новые деньги, те, что у Вас заканчиваются, не могут быть переразмещены на него. Если у Вас на 01-11 был депозит в Ощаде, Вы можете принести еще денег и на сумму от 100 тыс грн на срок 6 месяцев Вам предложат 18%
Вы узнавали, ведь акцию продлили и условия могли ведь поменять???
Судя по форуму , жёсткий вынос.... Пышному стоит спуститься на землю.
Тем более Зубко снял ограничение на утепления жилья, утепляйтесь кто как может - кредиты будут востребованы.
да, возможно по акции поменяли условия, мне такие условия озвучили в прошлую пятницу во время моего визита в Ощад...
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AlexSV
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Додано: Сер 19 гру, 2018 16:53
Goodman написав:
Вот тут Вы немного неправы - у Вас есть право поиграть и потребовать инд надбавку к депозиту, ведь сумма отнюдь не смешная.
Мне "надумали" такую вот надбавку - 500к моих , 0,25% за лояльность и 0,75 "меганадбавка" - в итоге АЖ 15 (уровень Приватбанка ). О том, что существуют иные банки Ощад не в курсе.
Попробуйте КАЖДЫЙ СВОЮ УДАЧУ.
Мені вдалось "погратися" до 16.25%.
Про "існування інших банків" вони як раз добре в курсі (і акційний новорічний депозит від ЕксімБанку їх дуже добре мотивує), але є вони добре розуміють і те, що в тому ж Ексімі є ризики вийти за суму гарантування фонду. І повно ще інших нюансів...
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Sungsam
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Додано: Сер 19 гру, 2018 17:00
Sungsam написав: Goodman написав:
Вот тут Вы немного неправы - у Вас есть право поиграть и потребовать инд надбавку к депозиту, ведь сумма отнюдь не смешная.
Мне "надумали" такую вот надбавку - 500к моих , 0,25% за лояльность и 0,75 "меганадбавка" - в итоге АЖ 15 (уровень Приватбанка ). О том, что существуют иные банки Ощад не в курсе.
Попробуйте КАЖДЫЙ СВОЮ УДАЧУ.
Мені вдалось "погратися" до 16.25%.
Про "існування інших банків" вони як раз добре в курсі (і акційний новорічний депозит від ЕксімБанку їх дуже добре мотивує), але є вони добре розуміють і те, що в тому ж Ексімі є ризики вийти за суму гарантування фонду. І повно ще інших нюансів...
Ну мне лично сложно представить, что слово Фонд применимо к Укрэксимбанку, все в жизни конечно может быть, но очень маловероятно
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AlexSV
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