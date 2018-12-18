Додано: Сер 19 гру, 2018 16:37

Этот депозит расчитан на новые деньги, те, что у Вас заканчиваются, не могут быть переразмещены на него. Если у Вас на 01-11 был депозит в Ощаде, Вы можете принести еще денег и на сумму от 100 тыс грн на срок 6 месяцев Вам предложат 18%P.S. слово "Фонд" в контексте Ощада не стоит применять, ни Фонд к Ощаду, ни Ощад к Фонду не имеют никакого отношения..пока[/quote]Спасибо за информацию.