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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1416141714181419

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 459
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 459
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:14

  Goodman написав:
  IDAN написав:А где на сайте найти? Не могу найти.


Если лень звонить на 0-800, то у нач отделения на столе.

Звонил.Устал ждать 6 минут.Консультанты все заняты.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:22

Re: Ощадбанк

А что звонить, мин. сумма 100к, в конце срока %, 18%, 6 мес. Сумма вклада должна была быть на депозите на 01.11.18.


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vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:29

  vadymbanker написав:А что звонить, мин. сумма 100к, в конце срока %, 18%, 6 мес. Сумма вклада должна была быть на депозите на 01.11.18.


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У меня вклад больше фонда заканчивается 12.02.19. Акция мой депозит+ до 31.01.19. Т.е я в пролёте?
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:33

  IDAN написав:
  vadymbanker написав:А что звонить, мин. сумма 100к, в конце срока %, 18%, 6 мес. Сумма вклада должна была быть на депозите на 01.11.18.


Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk

У меня вклад больше фонда заканчивается 12.02.19. Акция мой депозит+ до 31.01.19. Т.е я в пролёте?


Этот депозит расчитан на новые деньги, те, что у Вас заканчиваются, не могут быть переразмещены на него. Если у Вас на 01-11 был депозит в Ощаде, Вы можете принести еще денег и на сумму от 100 тыс грн на срок 6 месяцев Вам предложат 18%

P.S. слово "Фонд" в контексте Ощада не стоит применять, ни Фонд к Ощаду, ни Ощад к Фонду не имеют никакого отношения..пока :)
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:37

Этот депозит расчитан на новые деньги, те, что у Вас заканчиваются, не могут быть переразмещены на него. Если у Вас на 01-11 был депозит в Ощаде, Вы можете принести еще денег и на сумму от 100 тыс грн на срок 6 месяцев Вам предложат 18%

P.S. слово "Фонд" в контексте Ощада не стоит применять, ни Фонд к Ощаду, ни Ощад к Фонду не имеют никакого отношения..пока :)[/quote]
Спасибо за информацию. :D
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:38

Re: Ощадбанк

  AlexSV написав:слово "Фонд" в контексте Ощада не стоит применять, ни Фонд к Ощаду, ни Ощад к Фонду не имеют никакого отношения..пока


Вот тут Вы немного неправы - у Вас есть право поиграть и потребовать инд надбавку к депозиту, ведь сумма отнюдь не смешная.
Мне "надумали" такую вот надбавку - 500к моих , 0,25% за лояльность и 0,75 "меганадбавка" - в итоге АЖ 15 (уровень Приватбанка ). О том, что существуют иные банки Ощад не в курсе.
Попробуйте КАЖДЫЙ СВОЮ УДАЧУ.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:41

Re: Ощадбанк

  AlexSV написав:Этот депозит расчитан на новые деньги, те, что у Вас заканчиваются, не могут быть переразмещены на него. Если у Вас на 01-11 был депозит в Ощаде, Вы можете принести еще денег и на сумму от 100 тыс грн на срок 6 месяцев Вам предложат 18%


Вы узнавали, ведь акцию продлили и условия могли ведь поменять???
Судя по форуму , жёсткий вынос.... Пышному стоит спуститься на землю.
Тем более Зубко снял ограничение на утепления жилья, утепляйтесь кто как может - кредиты будут востребованы.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:47

  Goodman написав:
  AlexSV написав:Этот депозит расчитан на новые деньги, те, что у Вас заканчиваются, не могут быть переразмещены на него. Если у Вас на 01-11 был депозит в Ощаде, Вы можете принести еще денег и на сумму от 100 тыс грн на срок 6 месяцев Вам предложат 18%


Вы узнавали, ведь акцию продлили и условия могли ведь поменять???
Судя по форуму , жёсткий вынос.... Пышному стоит спуститься на землю.
Тем более Зубко снял ограничение на утепления жилья, утепляйтесь кто как может - кредиты будут востребованы.


да, возможно по акции поменяли условия, мне такие условия озвучили в прошлую пятницу во время моего визита в Ощад...
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:53

Re: Ощадбанк

  Goodman написав:Вот тут Вы немного неправы - у Вас есть право поиграть и потребовать инд надбавку к депозиту, ведь сумма отнюдь не смешная.
Мне "надумали" такую вот надбавку - 500к моих , 0,25% за лояльность и 0,75 "меганадбавка" - в итоге АЖ 15 (уровень Приватбанка ). О том, что существуют иные банки Ощад не в курсе.
Попробуйте КАЖДЫЙ СВОЮ УДАЧУ.

Мені вдалось "погратися" до 16.25%.
Про "існування інших банків" вони як раз добре в курсі (і акційний новорічний депозит від ЕксімБанку їх дуже добре мотивує), але є вони добре розуміють і те, що в тому ж Ексімі є ризики вийти за суму гарантування фонду. І повно ще інших нюансів...
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:00

  Sungsam написав:
  Goodman написав:Вот тут Вы немного неправы - у Вас есть право поиграть и потребовать инд надбавку к депозиту, ведь сумма отнюдь не смешная.
Мне "надумали" такую вот надбавку - 500к моих , 0,25% за лояльность и 0,75 "меганадбавка" - в итоге АЖ 15 (уровень Приватбанка ). О том, что существуют иные банки Ощад не в курсе.
Попробуйте КАЖДЫЙ СВОЮ УДАЧУ.

Мені вдалось "погратися" до 16.25%.
Про "існування інших банків" вони як раз добре в курсі (і акційний новорічний депозит від ЕксімБанку їх дуже добре мотивує), але є вони добре розуміють і те, що в тому ж Ексімі є ризики вийти за суму гарантування фонду. І повно ще інших нюансів...


Ну мне лично сложно представить, что слово Фонд применимо к Укрэксимбанку, все в жизни конечно может быть, но очень маловероятно :D
AlexSV
 
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