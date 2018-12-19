Отделение отделению рознь. У меня видно ушлые (кстати уже ВСЕ из бывшей Дельты)
знают, что да где и как отчетность преподать.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 17:51
Re: Ощадбанк
Отделение отделению рознь. У меня видно ушлые (кстати уже ВСЕ из бывшей Дельты)
знают, что да где и как отчетность преподать.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 19 гру, 2018 18:05
Re: Ощадбанк
Там они делают по другому. Открываете вклад в иб на 500001грн, вам система сразу дает две надбавки 0.25 за онлайн и 0.25 за сумму, а они могут накинуть сколько посчитают нужным исходя из суммы и срока.
Мне дали прилично, не знаю можно ли написать..
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Додано: Сер 19 гру, 2018 18:24
Re: Ощадбанк
напишите в лс.
Я особо не вникал и не заморачивался. Однозначно меня 15 не устраивало, не стал терять времени и разнес по другим банкам.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 20 гру, 2018 12:44
Re: Ощадбанк
Додано: Чет 20 гру, 2018 12:52
Мне обещали максимум 1.5% по индивидуальному бонусу. Если честно то не особо актуально было под 15.5% мариновать 500к грн под такую ставку, тем более, что есть Ексим с 18%. Я все забрал в другие банки.
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