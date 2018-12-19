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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 459
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 459
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:51

Re: Ощадбанк

  Sungsam написав:Про "існування інших банків" вони як раз добре в курсі


Отделение отделению рознь. У меня видно ушлые (кстати уже ВСЕ из бывшей Дельты)
знают, что да где и как отчетность преподать.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:05

Re: Ощадбанк

Goodman написав:
  AlexSV написав:слово "Фонд" в контексте Ощада не стоит применять, ни Фонд к Ощаду, ни Ощад к Фонду не имеют никакого отношения..пока


Вот тут Вы немного неправы - у Вас есть право поиграть и потребовать инд надбавку к депозиту, ведь сумма отнюдь не смешная.
Мне "надумали" такую вот надбавку - 500к моих , 0,25% за лояльность и 0,75 "меганадбавка" - в итоге АЖ 15 (уровень Приватбанка ). О том, что существуют иные банки Ощад не в курсе.
Попробуйте КАЖДЫЙ СВОЮ УДАЧУ.
Там они делают по другому. Открываете вклад в иб на 500001грн, вам система сразу дает две надбавки 0.25 за онлайн и 0.25 за сумму, а они могут накинуть сколько посчитают нужным исходя из суммы и срока.
Мне дали прилично, не знаю можно ли написать..


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vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:24

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:Мне дали прилично, не знаю можно ли написать..


напишите в лс.

Я особо не вникал и не заморачивался. Однозначно меня 15 не устраивало, не стал терять времени и разнес по другим банкам.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:44

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:Мне дали прилично, не знаю можно ли написать..

vadymbanker мне тоже интересно их "рамки щедрости" , можно в ЛС :)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:52

Мне обещали максимум 1.5% по индивидуальному бонусу. Если честно то не особо актуально было под 15.5% мариновать 500к грн под такую ставку, тем более, что есть Ексим с 18%. Я все забрал в другие банки.
slasva
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