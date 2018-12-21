Отделение отделению рознь. У меня видно ушлые (кстати уже ВСЕ из бывшей Дельты)
знают, что да где и как отчетность преподать.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 17:51
Re: Ощадбанк
Отделение отделению рознь. У меня видно ушлые (кстати уже ВСЕ из бывшей Дельты)
знают, что да где и как отчетность преподать.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 19 гру, 2018 18:05
Re: Ощадбанк
Там они делают по другому. Открываете вклад в иб на 500001грн, вам система сразу дает две надбавки 0.25 за онлайн и 0.25 за сумму, а они могут накинуть сколько посчитают нужным исходя из суммы и срока.
Мне дали прилично, не знаю можно ли написать..
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Додано: Сер 19 гру, 2018 18:24
Re: Ощадбанк
напишите в лс.
Я особо не вникал и не заморачивался. Однозначно меня 15 не устраивало, не стал терять времени и разнес по другим банкам.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 20 гру, 2018 12:44
Re: Ощадбанк
Додано: Чет 20 гру, 2018 12:52
Мне обещали максимум 1.5% по индивидуальному бонусу. Если честно то не особо актуально было под 15.5% мариновать 500к грн под такую ставку, тем более, что есть Ексим с 18%. Я все забрал в другие банки.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:14
Форумчане!
Может, вопрос слишком свинорыльский, но можно ли как-то избежать платы за СМСки (7,00 ₴) по Карте Киевлянина (тариф Мій рахунок)? Ибо пользуюсь я ей как банковской картой крайне мало, а денежки понемногу тают.
Возможно, есть вариант отключения СМСок на какой-то период в несколько дней до и после биллинговой даты?
P.S.: У меня подключён Ощад 24/7.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:15
Re: Ощадбанк
Никак не избежать, но можно сползти до уровня 5 грн.
Через 0-800 сбрасываете регистрацию ИБ , потом поновляете регистрацию с Моей карты.
Будет 5-ка грн . Если полностью снять СМС-ки - то ИБ будет недоступен.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:21
Re: Ощадбанк
Мне давали 0,75. Думал мало , а оказалось - нормально.
Нормально для мий банк.
Немного статистики:
В 2017 году "Ощадбанк" показал прибыль 558,5 млн грн.
1/3 прибыли он отдал в бюджет – это 167,6 млн грн.
Но!
В этом же 2017 году "Ощадбанк" получил из госбюджета 14,6 млрд грн!
Всего за год вынул из государства в 87 (!) раз больше, чем дал. И не он один.
Выводы делайте сами, выводы о его стабильности и МНИМОЙ гарантии вне Фонда.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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