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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 460
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:51

Re: Ощадбанк

  Sungsam написав:Про "існування інших банків" вони як раз добре в курсі


Отделение отделению рознь. У меня видно ушлые (кстати уже ВСЕ из бывшей Дельты)
знают, что да где и как отчетность преподать.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:05

Re: Ощадбанк

Goodman написав:
  AlexSV написав:слово "Фонд" в контексте Ощада не стоит применять, ни Фонд к Ощаду, ни Ощад к Фонду не имеют никакого отношения..пока


Вот тут Вы немного неправы - у Вас есть право поиграть и потребовать инд надбавку к депозиту, ведь сумма отнюдь не смешная.
Мне "надумали" такую вот надбавку - 500к моих , 0,25% за лояльность и 0,75 "меганадбавка" - в итоге АЖ 15 (уровень Приватбанка ). О том, что существуют иные банки Ощад не в курсе.
Попробуйте КАЖДЫЙ СВОЮ УДАЧУ.
Там они делают по другому. Открываете вклад в иб на 500001грн, вам система сразу дает две надбавки 0.25 за онлайн и 0.25 за сумму, а они могут накинуть сколько посчитают нужным исходя из суммы и срока.
Мне дали прилично, не знаю можно ли написать..


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vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:24

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:Мне дали прилично, не знаю можно ли написать..


напишите в лс.

Я особо не вникал и не заморачивался. Однозначно меня 15 не устраивало, не стал терять времени и разнес по другим банкам.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:44

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:Мне дали прилично, не знаю можно ли написать..

vadymbanker мне тоже интересно их "рамки щедрости" , можно в ЛС :)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:52

Мне обещали максимум 1.5% по индивидуальному бонусу. Если честно то не особо актуально было под 15.5% мариновать 500к грн под такую ставку, тем более, что есть Ексим с 18%. Я все забрал в другие банки.
slasva
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:14

Форумчане!

Может, вопрос слишком свинорыльский, но можно ли как-то избежать платы за СМСки (7,00 ₴) по Карте Киевлянина (тариф Мій рахунок)? Ибо пользуюсь я ей как банковской картой крайне мало, а денежки понемногу тают.

Возможно, есть вариант отключения СМСок на какой-то период в несколько дней до и после биллинговой даты?

P.S.: У меня подключён Ощад 24/7.
chel_v_valenkah
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:15

Re: Ощадбанк

  chel_v_valenkah написав:Может, вопрос слишком свинорыльский, но можно ли как-то избежать платы за СМСки (7,00 ₴) по Карте Киевлянина (тариф Мій рахунок)? Ибо пользуюсь я ей как банковской картой крайне мало, а денежки понемногу тают.


Никак не избежать, но можно сползти до уровня 5 грн.
Через 0-800 сбрасываете регистрацию ИБ , потом поновляете регистрацию с Моей карты.
Будет 5-ка грн . Если полностью снять СМС-ки - то ИБ будет недоступен.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:21

Re: Ощадбанк

  slasva написав:Мне обещали максимум 1.5% по индивидуальному бонусу.


Мне давали 0,75. Думал мало , а оказалось - нормально.
Нормально для мий банк.
Немного статистики:

В 2017 году "Ощадбанк" показал прибыль 558,5 млн грн.
1/3 прибыли он отдал в бюджет – это 167,6 млн грн.

Но!
В этом же 2017 году "Ощадбанк" получил из госбюджета 14,6 млрд грн!
Всего за год вынул из государства в 87 (!) раз больше, чем дал. И не он один.

Выводы делайте сами, выводы о его стабильности и МНИМОЙ гарантии вне Фонда.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 01:24

  Goodman написав:
  chel_v_valenkah написав:Может, вопрос слишком свинорыльский, но можно ли как-то избежать платы за СМСки (7,00 ₴) по Карте Киевлянина (тариф Мій рахунок)? Ибо пользуюсь я ей как банковской картой крайне мало, а денежки понемногу тают.


Никак не избежать, но можно сползти до уровня 5 грн.
Через 0-800 сбрасываете регистрацию ИБ , потом поновляете регистрацию с Моей карты.
Будет 5-ка грн . Если полностью снять СМС-ки - то ИБ будет недоступен.

Так перерегистрируйте ИБ на Мою карту (там смс бесплатно)а у карты киевлянина отключите смс инофо.
demichh
 
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