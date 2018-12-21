в підтверження ваших слів
По итогам девяти месяцев 2018 года прибыль Ощадбанка составила всего 74 млн грн, что в шесть раз меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Такие показатели не позволили Ощадбанку войти даже в топ-15 прибыльных банков.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 гру, 2018 12:15
Re: Ощадбанк
в підтверження ваших слів
По итогам девяти месяцев 2018 года прибыль Ощадбанка составила всего 74 млн грн, что в шесть раз меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Такие показатели не позволили Ощадбанку войти даже в топ-15 прибыльных банков.
+50грн !
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Додано: Суб 22 гру, 2018 13:09
На прибуток в даному випадку можна увагу не звертати.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 15:18
Дуже навть треба звертати
порушуються нормативи
+50грн !
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Додано: Суб 22 гру, 2018 15:39
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