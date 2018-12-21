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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1418141914201421

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 460
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:15

Re: Ощадбанк

  Ой+ написав:Державний МММ. Видають кредити "потрібним" людям.


в підтверження ваших слів

По итогам девяти месяцев 2018 года прибыль Ощадбанка составила всего 74 млн грн, что в шесть раз меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Такие показатели не позволили Ощадбанку войти даже в топ-15 прибыльных банков.

https://minfin.com.ua/2018/12/21/36077069/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:09

На прибуток в даному випадку можна увагу не звертати.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:18

Дуже навть треба звертати
порушуються нормативи
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:39

  greenozon написав:Дуже навть треба звертати
порушуються нормативи
Нарушение нормативов и небольшая прибыль - это все-таки очень разные вещи.
Плюс Ощад - специфический банк, поэтому ИМХО не все нормативы, которые показательны для маленького банка - показательны для Ощада
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:51

  greenozon написав:Дуже навть треба звертати
порушуються нормативи

Це які нормативи Мій банк порушує... :?: проведу розбір польотів, це куди Пишний дивиться :!:
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:29

Re: Ощадбанк

  Квесторе_поверніться написав:це куди Пишний дивиться


наверное на двер1.
В зависимости, кто победит - так и будет передел собственности .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:36

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:це куди Пишний дивиться


наверное на двер1.
В зависимости, кто победит - так и будет передел собственности .

Не скажіть...в банці мають переобрати Наглядову раду на новій основі...без впливів гілок влади.
І Пишний може втриматись...як не як а в пу 1,3 млрд відсудив за мій Крим...крутяк.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:41

Re: Ощадбанк

  Квесторе_поверніться написав:Не скажіть...в банці мають переобрати Наглядову раду на новій основі...без впливів гілок влади.
І Пишний може втриматись...як не як а в пу 1,3 млрд відсудив за мій Крим...крутяк.


В Вашем уважаемом посыле , ключевое слово - мабуть.
Укра1ну врятуэ ж1нка. Ця ж1нка 1 дала мен1 "юлькину тисячу".
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:54

Re: Ощадбанк

  Квесторе_поверніться написав:І Пишний може втриматись...як не як а в пу 1,3 млрд відсудив


Пишно-банда більше вкрала за роки грабування ощаду
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:57

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:І Пишний може втриматись...як не як а в пу 1,3 млрд відсудив


Пишно-банда більше вкрала за роки грабування ощаду

Рішення Суду про кражі в Моєму банку в студію.
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