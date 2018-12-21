в підтверження ваших слів
По итогам девяти месяцев 2018 года прибыль Ощадбанка составила всего 74 млн грн, что в шесть раз меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Такие показатели не позволили Ощадбанку войти даже в топ-15 прибыльных банков.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 гру, 2018 12:15
Re: Ощадбанк
в підтверження ваших слів
По итогам девяти месяцев 2018 года прибыль Ощадбанка составила всего 74 млн грн, что в шесть раз меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Такие показатели не позволили Ощадбанку войти даже в топ-15 прибыльных банков.
Додано: Суб 22 гру, 2018 13:09
На прибуток в даному випадку можна увагу не звертати.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 15:18
Дуже навть треба звертати
порушуються нормативи
Додано: Суб 22 гру, 2018 15:39
Додано: Суб 22 гру, 2018 16:51
Це які нормативи Мій банк порушує... проведу розбір польотів, це куди Пишний дивиться
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Додано: Суб 22 гру, 2018 19:29
Re: Ощадбанк
наверное на двер1.
В зависимости, кто победит - так и будет передел собственности .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 22 гру, 2018 19:36
Не скажіть...в банці мають переобрати Наглядову раду на новій основі...без впливів гілок влади.
І Пишний може втриматись...як не як а в пу 1,3 млрд відсудив за мій Крим...крутяк.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 19:41
Re: Ощадбанк
В Вашем уважаемом посыле , ключевое слово - мабуть.
Укра1ну врятуэ ж1нка. Ця ж1нка 1 дала мен1 "юлькину тисячу".
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 22 гру, 2018 19:54
Re: Ощадбанк
Пишно-банда більше вкрала за роки грабування ощаду
Додано: Суб 22 гру, 2018 19:57
Рішення Суду про кражі в Моєму банку в студію.
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