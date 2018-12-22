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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 гру, 2018 21:57
Goodman написав: Квесторе_поверніться написав:
Не скажіть...в банці мають переобрати Наглядову раду на новій основі...без впливів гілок влади.
І Пишний може втриматись...як не як а в пу 1,3 млрд відсудив за мій Крим...крутяк.
В Вашем уважаемом посыле , ключевое слово - мабуть.
Укра1ну врятуэ ж1нка. Ця ж1нка 1 дала мен1 "юлькину тисячу".
Я конечно дико извиняюсь (с), но что вам мешает переключить раскладку клавиатуры и написать Вашу фразу красиво: Україну врятує жінка. Ця жінка і дала мені "юлькину тисячу"(с) сподіваюся, що без образ
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Кассандра
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Додано: Суб 22 гру, 2018 22:07
Кассандра написав: Goodman написав: Квесторе_поверніться написав:
Не скажіть...в банці мають переобрати Наглядову раду на новій основі...без впливів гілок влади.
І Пишний може втриматись...як не як а в пу 1,3 млрд відсудив за мій Крим...крутяк.
В Вашем уважаемом посыле , ключевое слово - мабуть.
Укра1ну врятуэ ж1нка. Ця ж1нка 1 дала мен1 "юлькину тисячу".
Я конечно дико извиняюсь (с), но что вам мешает переключить раскладку клавиатуры и написать Вашу фразу красиво: Україну врятує жінка. Ця жінка і дала мені "юлькину тисячу"(с) сподіваюся, що без образ
Вы не поверите - но у многих людей украинская раскладка клавиатуры не установлена в принципе. У меня кстати тоже изначально ее не было, но кое-куда надо писать кое-что на государственном языке, поэтому и установил, все забываю отключить. А на клавиатуре соответствующих букАвок даже не наклеено. Просто "с работы" еще помню, где какая находится.
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Flamingo
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Додано: Суб 22 гру, 2018 22:21
Flamingo
может Вы и правы. Просто у моего мужа друг - айтишник, после того как он приезжает к мужу попить коньячку, то я пару дней за комп вообще боюсь садится - бывает такого наустанавливает, что аж жуть
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Кассандра
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